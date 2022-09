Empresas queretanas adoptan medidas ante el tráfico vehicular

Las empresas en Querétaro han adoptado nuevas medidas para hacer frente al tráfico y las afectaciones que generan obras como la de Paseo Cinco de Febrero, aseguró el Presidente de la Cámara Patronal de la República Mexicana (Coparmex), delegación Querétaro, Jorge Camacho Ortega.

Desde regresar a esquemas de home office, hasta contratar rutas de transporte de personal, las medidas han decidido invertir en esquemas para que sus trabajadores puedan mantener la productividad ante el incremento en el tráfico que se ha vivido en las últimas semanas y ante el anuncio de que será durante la segunda quincena de octubre cuando se derriben los cuatro puentes de Cinco de Febrero.

“No es una solución que están adoptando un porcentaje importante de empresas (el transporte de personal), porque yo creo que la mayoría lo está resolviendo para los puestos administrativos con el home office, están regresando a muchas home office y para los puestos de personas que tienen que estar en planta, los de producción, muchos ya tenían ese transporte privado y entonces eso lo tenían resuelto y otras lo que están haciendo es generando espacios de tolerancia para sus colaboradores, aquellas empresas que pueden funcionar así y entonces le dan un espacio de mayor de tolerancia para el ingreso de los colaboradores y con eso de alguna manera principio están resolviendo el problema”

Aunque no es una cifra mayor, Camacho Ortega confirmó que el uso de transporte de personal o privado se ha incrementado, inclusive, entre un 10 y un 15 por ciento de las empresas planea contratar un servicio de esta naturaleza una vez que inicien los trabajos en los carriles centrales.

“Sí se ha incrementado el uso de transporte privado por parte de las empresas, no en gran proporción, ya muchas empresas tenían este sistema de transporte privado, pero sí algunas que no lo tenían, se ha adoptado esto como un apoyo para sus colaboradores. No ha sido de una manera masiva yo creo que ha sido un porcentaje reducido, pero sí se incrementaba en su transporte privado y muy probablemente ahora que los puentes, en el mes de octubre, bueno que van a entrar a los carriles centrales, ahí probablemente sí se incremente el uso de transporte privado, algunas empresas, han estado comentando que están es a partir de octubre pensando en usar, generar ciertas rutas de transporte privado para para sus colaboradores”, explicó.

Con información de El Queretano Digital.