En condiciones deplorables se encuentra en operación la #Línea6 del Metrocdmx

Tuvimos acceso y logramos documentar el estado en el que se encuentra cableado y vías dentro del túnel de la Línea 6 la cual corre de Martín Carrera a El Rosario, durante un breve recorrido logramos evidenciar los siguientes defectos los cuales pueden resultar en alguna falla que suspenda el servicio y afectar a los usuarios o provocar un accidente, en el siguiente conjunto de fotografías les explicamos el porque.

En la Fotografía 1 podemos apreciar líneas de cableado eléctrico de alta tensión que se encuentran desprendidas de la pared del túnel sin estar sujeta más que al propio cable, esto puede provocar que algún tren al circular lo golpe y producirse un corto circuito, poniendo en riesgo a los pasajeros y en un posible escenario dejando un tramo de la línea sin suministro eléctrico y por consecuencia Fuera de Servicio.

En las fotografías 2, 3 y 4 se puede apreciar que en un tramo de vía, la Barra Guía está sostenida por polines de madera, ya que los aisladores que la sostiene están rotos.

La barra guía es la parte más alta de la vía, y su función es suministrar de energía eléctrica a los trenes y guiar al tren sobre los rieles.

Teniendo a la barra guía sin una correcta sujeción se corre el riesgo de producirse un corto circuito, daños a las escobillas alimentadoras del tren y un descarrilamiento, los polines pueden salirse de su posición con la misma vibración que produce el paso de los trenes.

En la fotografía 5, se aprecia un registro del sistema de drenaje que se encuentra roto, esto en el caso de que se requiera realizar el desalojo de un tren, o se realicen trabajos sobre las vías, puede causar un accidente a alguna persona o trabajador.

Y por último y más delicado aún, en las fotografías 6, 7 y 8 se puede apreciar que el captor del sistema de pilotaje automático instalado sobre la barra guía está completamente roto, el cual es una falla sumamente peligrosa ya que así los trenes que circulan en la Línea 6 están siendo operados sin Pilotaje Automático el cual es el encargado de regular los trenes para que avancen y frenen adecuadamente en las estaciones, conserven su distancia con los trenes de atrás y adelante y permite que el viaje se realice de forma segura, al no contar con el Pilotaje Automático los trenes están expuestos a un grave accidente, sobre todo en caso de que llegue a fallar el sistema de comunicación, la señalización o la iluminación, cosa que se lleva años reportando, está y otras líneas diariamente reportan tener problemas de comunicación, señalización fallando y túneles completamente a oscuras

A pesar que se han reportado estás fallas, los trabajadores no han recibido las refacciones para realizar las reparaciones o sustitución de los tramos de vía afectados, y estos no son casos aislados, en todas las líneas se reportan fallas en el equipo y en la estructura y todos son ignorados.

El Gobierno de la Ciudad de México y su titular Claudia Sheinbaum han asegurado que su administración es víctima de una campaña de desprestigio en su contra, por lo que ha acusado que las fallas en el Metro son «Hechos Atípicos» producto de sabotaje en las instalaciones, y con apoyo de la Fiscalía han emprendido acciones de investigación tras ocurrir alguna falla, sin embargo aquí el único sabotaje es la Negligente y Criminal falta de Mantenimiento a Trenes e Instalaciones del Metro, durante los últimos 15 años por lo menos el sistema dejo de tener el mantenimiento adecuado que debería, es evidente a los ojos de todo el mundo que las instalaciones se caen a pedazos y que es servicio cada vez se vuelve peor y más peligroso, y después de tantos años sin mantenimiento, la salida fácil fue acusar de sabotaje cuando las instalaciones de plano estaban podridas y empezaron a salir fallas y accidentes, y no es que está administración y las anteriores no hayan sido capaz de realizar un mantenimiento adecuado como su obligación, simplemente se negaron a hacerlo y tenían otras prioridades, pasándonos a chingar a los usuarios que tenemos que soportar un servicio asquerosamente lento llegando tarde al trabajo o al regresar a casa, buscando otras alternativas y gastando más dinero cada que no hay servicio, o desgraciadamente como algunos usuarios que han tenido que ser hospitalizados o han muerto a causa de accidentes y fallas, es el verdadero sabotaje que sufre el Metro.

Y que no se les olvide, si está situación no cambia y estas y otras fallas no son corregidas, va a volver a ocurrir un accidente, ojalá y que las autoridades no se pasen está advertencia por los huevos como en anteriores ovaciones que ignoraron inminentes tragedias,