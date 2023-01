«En el Edomex, Morena no pasará», advierte Va por México

Las dirigencias estatales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (NAEM) registraron ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la alianza “Va por el Estado de México”, con la que competirán por la gubernatura el próximo 4 de junio.

También inscribieron el acuerdo de participación que establece los criterios bajo los que gobernarán en caso de ganar la contienda, en el entendido de que una de las condiciones de la unión es integrar el primer gobierno de coalición.

En el acto, Eric Sevilla, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, advirtió que en el Estado de México Morena no pasará, porque será la entidad desde la que se defienda la Patria.

Aquí no van a pasar, no lo vamos a permitir, las elecciones se ganan en las calles y se ganan con votos; no vamos a permitir ningún tipo de coacción. Esta es nuestra casa, aquí viven nuestros hijos y lo vamos a defender palmo a palmo, en cada rincón del Estado de México”, destacó.

Expuso que además del Convenio de Coalición, Va por el Estado de México entregó su Acuerdo de Participación, que será el primer gran ejercicio de cohabitación gubernamental en que tendrán derecho de participación Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Nueva Alianza. «Juntos no solamente vamos a ganar el estado, vamos a gobernar el Estado de México”, destacó.

Sevilla Montes de Oca señaló que Morena ya tuvo oportunidad de gobernar y le falló a México y a los municipios. Desde su punto de vista, por incapacidad para atender las necesidades fundamentales de los sectores vulnerables y entregar falsas cuentas.

Acompañado por Anuar Azar, Agustín Barrera y Mario Cervantes, dirigentes estatales del PAN, PRD y Nueva Alianza, respectivamente, Eric Sevilla dijo que se debe defender al Estado de México del autoritarismo, las ocurrencias y los malos gobiernos.

Indicó que las causas son las que unen a los partidos que integran la coalición “Va por el Estado de México’, que será defendido por Alejandra Del Moral, una priista formada en las filas de su partido, que conoce lo que significa recorrer las calles.

El priista recordó que ya inició el proceso interno para la definición de la candidatura. “Aquí no se destapan corcholatas, siempre hemos caminado por el camino serio, por el camino del estado de derecho, y estatutariamente también cumpliremos a cabalidad lo que tiene que hacer nuestro partido”, enfatizó.

En tanto, Azar Figueroa aseguró que en la entidad comenzará la defensa por México, y la victoria de aliancista será el preámbulo de lo que ocurra en 2024. Por su parte, Barrera Soriano admitió diferencias para procesar los acuerdos, pero indicó que se superaron al comprender que es necesario cerrar el paso a la denominada Cuarta Transformación.

Los acuerdos alcanzados entre los líderes nacionales de los partidos involucrados ceden al PRI la definición de la candidatura al gobierno mexiquense. En la víspera, el panista Enrique Vargas declinó sus aspiraciones a través de redes sociales, mientras en entrevista el perredista Omar Ortega reconoció que se eligió a la mejor candidata, con lo que es un hecho la postulación de Del Moral Vela. Proceso.