En gran Cierre de Campaña, María Alemán garantiza recuperar el rumbo de la ciudad

Ante cientos de queretanas y queretanos, María Alemán Muñoz Castillo, candidata a

la presidencia municipal de Querétaro, agradeció por el apoyo de la gente en estos

días de campaña, dijo que llegó el momento de reelegir o cambiar: “Hoy la mayoría

de las personas que viven en Querétaro ya decidieron. Vamos por el cambio. Con el

alma y con el corazón, vencimos a la millonaria campaña de la reelección. Ganamos

con la fuerza de las ideas. Ganamos con la fuerza del amor por nuestra ciudad. Esta

es una de las elecciones más importantes en la historia de nuestro municipio. Ganar

el próximo domingo significa rescatar a Querétaro del abandono y la corrupción.”

Con el grito de ¡Vamos a ganar! María Alemán finalizó su campaña ante cientos de

simpatizantes que se dieron cita en la Arena Querétaro para apoyar y sumarse a su

proyecto para devolverle el rumbo a la ciudad, “ya estamos hartos de gobiernos que

se sirven con la cuchara grande y solo velan por sus intereses. Así como a los

malos luchadores, también les decimos fuera a esos candidatos corruptos que

buscan reelegirse y que gastan millones de pesos en su campaña.”

Aseguró que en diciembre habrá resultados tangibles, prometió la reactivación total

del municipio, el apoyo a empresarios para que vuelvan a reabrir sus negocios,

creación empleos, la implementación de la nueva estrategia de seguridad con

resultados garantizados y el rescate de colonias que actualmente están en el olvido.

La candidata a la presidencia municipal por el PRI pidió un voto de confianza, “a

todas y a todos que aún no están seguros por quién votar les pido su voto de

confianza, aquellos que no quieren que llegue Morena, les digo que yo soy una

opción y a los otros que están hartos de los excesos del PAN, les digo que vamos

juntos por una mejor ciudad, que cerremos el paso por este proyecto que es de

todos.”

Resaltó que su proyecto está enfocado para todos los rincones del municipio: “lo

vamos hacer juntos, lo vamos hacer rápido y lo vamos hacer bien. Primero, vamos a

sacar al gobierno del escritorio al territorio: acupuntura social y segundo, vamos a

atender los problemas, cuadra por cuadra, barrio por barrio, colonia por colonia y

comunidad por comunidad: micropolítica pública.”

Manifestó que están preparados para iniciar con la reactivación económica y social

desde el primer día del próximo gobierno. Resaltó que tienen un plan de obra y

acciones construido con la gente de más de 423 compromisos en todas las colonias

de Querétaro. “A diferencia de los últimos gobiernos, nosotros sí vamos a tener un

plan de desarrollo municipal a 20 años para que el crecimiento de la ciudad se dé de

forma ordenada y sostenible.”

María Alemán manifestó que: “nosotros no estamos aquí para administrar el

presente; estamos aquí para transformar el futuro.”

Puntualizó que “venimos a solucionar todo lo que el gobierno del PAN ha hecho mal

y que ha afectado directamente a los hogares municipales, no podemos repetir la

misma historia, hoy nosotros somos los protagonistas del cambio. Hoy, la ciudad de

Querétaro nos pertenece, nuestro futuro está en nuestras manos, necesitamos

unirnos más que nunca, hoy nuestra ciudad volverá a brillar.”

Finalmente, María Alemán dijo que desde el 6 de junio la historia de Querétaro va a

cambiar. Agradeció por estos 45 días de campaña y por las más de 23 mil personas

que escucharon sus propuestas, se comprometió a dar resultados a corto plazo y

pidió la confianza de la gente