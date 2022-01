En Los Mochis, Sinaloa, se dió santa sepultura a una bebé que fue arrojada a un baldío por su madre

Tenía 7 meses de gestación. Se gestionó ante el Ministerio público el permiso para dar un lugar en el mundo a esta bebé, a quien se le privó de la dignidad de ser persona, ya que se le arrojó en la basura como desecho.

Las investigaciones indican que la criatura nació muerta (enredada por el cordón umbilical). Pero su madre no pidió ayuda. La tiró en un terreno baldío. Esto se debe en parte, por ignorancia y por tanto relativista. El argumento feminista de que la persona en gestación no tiene derechos y que no vale nada, ha estado permeando en la mente de nuestras jóvenes.

Queremos recordarle a todas las mujeres embarazadas que se encuentran solas y vulnerables que no están solas. ¡Existen casas de apoyo para ustedes!

En Los Mochis, está UnDiaPorTodas. Búscanos en Facebook si necesitas ayuda. En Puebla puedes buscar a Voces Unidas por la Vida y Ama la Vida. A nivel nacional puedes pedir ayuda a VIFAC, Yoliguani, Fundación Fátima y Mater Filius..