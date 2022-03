En Querétaro la Ley se aplica: Gobernador

El gobernador del estado, Mauricio Kuri González, afirmó que en Querétaro se aplica la Ley, por lo que ha girado instrucciones a las diversas dependencias de su administración para encontrar a los responsables de los hechos ocurridos la tarde del sábado en el estadio La Corregidora, durante el partido de fútbol entre Gallos vs Atlas.

Además dijo, giró instrucciones para que se brinden todas las medidas de apoyo a los lesionados y sus familias, pues aseguró que acciones como estas no se tolerarán. De la misma forma reiteró que hasta el momento no hay fallecidos.

Durante rueda de prensa, el mandatario estatal condenó lo sucedido ayer en la justa deportiva, y refirió que esta agresión es un atentado a Querétaro “a nuestra forma de vida y a nuestros valores; es un atentado a quienes creemos en la paz, en la convivencia y en el respeto”, por ello dijo, desde gobierno se actuará para que esto no quede impune; señaló que es una pena que hechos terribles como estos se den en un estado que es símbolo nacional de la independencia y la libertad.

“Esto no quedará impune. Me dirijo a ustedes, los criminales: No importa donde estén, donde hayan nacido, o donde se escondan. Voy a dar con ustedes. Lo que hicieron ayer lastimó y ofendió a todas las familias: queretanas y del país. Lastimaron a visitantes, cuando somos ejemplo de hospitalidad. Pusieron en riesgo a familias que quieren disfrutar de un evento deportivo. Voy a dar con cada uno de ustedes. No merecen estar en las calles queretanas. Y no estarán más. Sus sentencias, legales y sociales, serán del tamaño de su cobardía y su violencia. Serán además el ejemplo de que no vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir jamás. No vamos a permitir que se lastime la convivencia queretana. Vamos a aplicar la ley y lo vamos a hacer pronto, sin contemplaciones, ni dudas”, puntualizó.

Desde Palacio de Gobierno Mauricio Kuri habló de frente a la sociedad queretana y del país, lamentó que una tragedia como esta se politice; expresó que es inaceptable que se mienta y que se desinforme, por lo que comunicó que de manera permanentemente se dará a conocer con toda transparencia, el estado de salud, resultados de tratamientos y análisis toxicológicos, de los involucrados.

Asimismo, señaló que designó a la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, como el canal oficial para comunicar sobre estos lamentables hechos. Pidió a la sociedad recurrir a las fuentes oficiales de información e impedir la propagación de rumores; agregó que ha estado en contacto con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para compartir información.

El jefe del Poder Ejecutivo estatal, detalló que también instruyó al Secretario de Seguridad Ciudadana y al director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, brinden un reporte el día de hoy, señalando las omisiones en que pudo haber incurrido la autoridad.

Aclaró que la seguridad del estadio es responsabilidad principalmente privada, por lo que citó el día de hoy a Mikel Arreola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y a Gabriel Solares, presidente del Club Gallos Blancos de Querétaro.

Pese a ello, reconoció que el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritaba, motivo por el cual se realiza ya la investigación correspondiente. También solicitó a la Fiscalía determine de manera pronta y expedita las responsabilidades de todos los actores involucrados: directiva, equipos, funcionarios públicos y, por supuesto, de los agresores.

Detalló que ya se abrieron las carpetas de investigación por diversos delitos, incluido el de homicidio en grado de tentativa. Kuri González aseguró que usarán toda la tecnología para dar con cada uno de los participantes de estos hechos, quienes garantizó no volverán a poner un pie en el estadio.

El mandatario queretano informó que hasta el momento el saldo de estos hechos derivan en 26 personas que requirieron atención hospitalaria, 23 hombres y dos mujeres, de esos 25, tres fueron dados de alta; de los 22 aún hospitalizados tres se encuentren graves; nueve, delicados. Los 10 restantes sin gravedad.