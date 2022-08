Encabezan muertes por Covid los no vacunados

Unas siete de cada diez personas que fallecieron víctimas de Covid-19 durante los últimos dos meses, no estaban vacunadas, informó la titular de la Secretaría de Salud en el estado, Martina Pérez Rendón.

La funcionaria destacó el beneficio que ofrece la vacuna, toda vez que, de acuerdo con el panorama epidemiológico, a partir de la aplicación de este biológico disminuyeron las hospitalizaciones y defunciones.

“En las defunciones, el 66% reportaban no haber sido vacunadas. Sí es de es de resaltar el beneficio que ofrece la vacuna, cuando en algún momento compartía el panorama epidemiológico, empezamos a ver cómo los hospitalizados y las defunciones disminuyeron con base a cómo fuimos avanzando en el proceso de vacunación”, refirió.

También señaló que de acuerdo con la revisión que se hizo sobre los meses de junio y julio, el 53% de los pacientes hospitalizados reportaron no estar vacunados, y solo un 15% de las personas estaban vacunadas.

Puntualizó que no en todos los casos se registró la condición de vacuna, pues a un número importante de pacientes que no se le preguntó o no se registró, “pero sí es de resaltar que, de los hospitalizados, tres veces más reportaban no haber sido vacunadas, contra los vacunados”.

Refirió que las personas de 65 años y más siguen siendo el sector más vulnerable de la pandemia, con más riesgo de enfermedad grave, hospitalización y defunción.

También señaló que la quinta ola -de junio a agosto- tuvo un repunte importante, y durante la semana 29 se registró una positividad del 70%, lo que significa que siete de cada diez muestras aplicadas resultaron positivas.

Mencionó que el pico más alto se tuvo entre la segunda y tercera semana de julio, y posterior a ello comenzó un descenso, por lo que pidió ser precavidos con el manejo de la información para no generar una falsa confianza y se pudiera tener un repunte.

Actualmente, el registro acumulado en el estado es de 173 mil 790 casos de Covid-19; 53% son mujeres y 47% son hombres, y seis mil 748 defunciones. Se registra 15 % de ocupación de camas con ventilador y 67% en camas sin ventilador.

Con información de Diario de Querétaro.