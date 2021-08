PANCHO

Por Juan Álvaro Zaragoza Lomelí

Inició como una leve posibilidad, luego el rumor fue creciendo, Pancho Domínguez, de acuerdo a las diversas encuestadoras no baja de top 5, entre los mejores gobernadores del país, se menciona ahora -y cada vez más fuerte- como probable candidato a la presidencia del PAN nacional y de ahí como catapulta para la posibilidad de la candidatura a la presidencia de la Republica en el 2024.

Independientemente de que sea uno de los gobernadores mejor calificados, su trayectoria del político ha sido constante, ascendente.

Surgido de la Iniciativa Privada, primero en la Unión de porcicultores y luego como presidente de la Unión Ganadera Regional, Francisco Domínguez Servién, se convirtió rápidamente en figura pública, para incursionar en la política y ligar, la Presidencia municipal de la ciudad capital, la Diputación federal, el Senado y la gubernatura y en la sucesión de esos cargos, no perdió uno, cuando se dio la oportunidad -o la coyuntura política para seguir ascendiendo.

Ya como gobernador, tuvo tanto la representación del grupo de Gobernadores de Acción Nacional al igual que la CONAGO, y le toca la transición de la Presidencia de la Republica.

Siendo de un partido de oposición, privilegia la prudencia y el diálogo en lugar de la confrontación con el mandatario nacional, la cual sabe llevar con inteligencia, al punto que el propio mandatario nacional, a diferencia de las posturas que ha tenido con gobernadores como García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, o Enrique Alfaro de Jalisco, opta por guardar una posición de concordia, lo que le vale que directamente el presidente, hace que los reflectores se enfoquen en Pancho Domínguez al destacar los resultados positivos de Querétaro y la posición del estado: “algo está sucediendo en Querétaro que hay que voltear para allá”, dijo el presidente, lo que provoca que los reflectores nacionales lo iluminen de lleno y cobre mayor fuerza la posibilidad de que pudiera ser uno de los personajes a contender en el 2024.

En la clase política, se critica la ausencia de figuras por parte de la oposición y mencionan a Marko Cortez, presidente del PAN, pero su gris actuación no le da mayores posibilidades.

De igual manera se alude a Ricardo Anaya, que aun cuando no es queretano, ha tomado a este estado como suyo y decide no competir por ninguna posición en la elección del 2021, habiendo tenido el ofrecimiento de una curul federal por la vía de lo plurinominal, pero prefiere emprender una ruta más sinuosa y más larga y de alguna manera imitar el camino que siguió López Obrador, recorrer gran parte del país y a la vez de las redes sociales, hacer pronunciamientos en contra del presidente, aunque hasta el momento esa estrategia no le ha dado la efectividad ni la presencia que esperaba.

En la búsqueda de posibles candidatos, se menciona también al gobernador guanajuatense, Diego Sinuhé quien dirige el estado más violento del país, se le considera un político, hábil y con posibilidades.

Empieza a crecer entonces en mayor medida, el nombre de Pancho Domínguez, abonando a su cuenta, lo bien calificado en el concierto de gobernadores, sus buenos resultados en lo económico, cuando se anuncia que el estado -junto con Tlaxcala- son los únicos que no dejan deuda pública, habiendo cubierto por adelantando el pago de la deuda que le dejo su antecesor

En ese contexto y habiendo cruzado los escándalos de los legisladores que presuntamente recibieron sobornos por las reformas estructurales de Peña Nieto, de la cual sale bien librado, al igual que habérsele visto en buenos términos con un paisano y director de la UIF, Santiago Nieto, Castillo, quien declara que Pancho Domínguez no tiene investigación alguna, cruza otra aduana más.

A partir de ahí, se empieza a notar una campaña especializada para posicionarlo, de tal manera que lo que empezó como un rumor, va cobrando fuerza y posibilidades.

El camino es largo y empedrado, con muchos “asegunes” y diversas aristas, no obstante, algunos resultados que logró en la elección del 18, podría ser un factor más que abone a sus puntos.

Habrá que esperar tanto lo que pase al interior de su partido, como la pretendida Coalición con el PRI y el PRD, más por lo pronto, Pancho, como le gusta que le digan, podría ser una buena carta para el 24. Habrá que estar atentos a los movimientos.

