Entrega Gobernador trabajos de rehabilitación integral por 33 mdp en Las Hadas

En Querétaro se ejecuta el programa de obra pública más importante y ambicioso de los últimos años, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, en la entrega de la rehabilitación urbana integral que permitirá un impacto real y positivo en el bienestar de las y los vecinos del fraccionamiento Las Hadas, del municipio de Querétaro, que tuvo una inversión de 33 millones de pesos.

El mandatario estatal recordó que esta colonia tenía calles en mal estado y una red de drenaje colapsada, por ello asumió la responsabilidad de generar un cambio y realizar una intervención que abarcó el Circuito Mar Mediterráneo, para que quienes circulan por la zona y las familias que aquí habitan tengan una mejor movilidad.

“Yo lo que sí les puedo decir es que me podrán decir porque sí hice algo, pero nunca porque dejé de hacer algo, soy un apasionado de Querétaro y de mí trabajo, a mí ustedes me contrataron y a mí me gusta dar resultados,” manifestó.

El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, explicó los alcances del proyecto que representó la intervención integral de nueve calles, en las que se ejecutaron acciones de pavimento de empedrado en tepetate con huellas de rodamiento, la instalación de 22 cruceros de concreto estampado, renovación de drenaje sanitario y de la red de agua potable e infraestructura pluvial.

Agregó que, en beneficio de más de dos mil 900 habitantes, también se rehabilitaron cuatro piezas torrenteras, guarniciones, banquetas, se instalaron 106 bolardos, 55 piezas de señalamiento vertical, 17 topes, y una reja de protección de 380 metros para la seguridad de los colonos del fraccionamiento; reconoció la paciencia, colaboración y voluntad de la comunidad de trabajar en equipo con el Gobierno del Estado para mejorar su entorno.

El funcionario estatal, señaló que gracias a las buenas prácticas del proceso de la obra se realizó la construcción de una plazoleta.

Informó que, en total, en esta zona se han realizado importantes obras de regeneración urbana que comprenden la intervención de 61 calles que representan más de 12 kilómetros, en Álamos Segunda Sección, Calesa, El Cortijo, La Peñita, y algunas están en proceso en Las Brujas, colonias de las décadas de los 70s y 80s, por lo que su infraestructura requiere de intervenciones.

El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, destacó el esfuerzo y compromiso del Gobernador, el cual, dijo, con esta entrega se traduce en resultados y hechos, y que estas acciones demuestran con hechos los resultados de la administración estatal.

A nombre de los beneficiados, Verónica Ramírez, habitante del fraccionamiento, agradeció a las autoridades por hacer realidad el proyecto que durante muchos años habían dejado en el olvido, pero que hoy con suma de esfuerzos y gestiones de mucha gente, fue una promesa que se cumplió con creces.