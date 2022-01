Entregan escrituras a 53 familias en Corregidora

-Vecinos beneficiarios de Lomas de la Presa tienen ahora la certeza jurídica de su patrimonio.

– Se firma convenio de coordinación y colaboración con la Sedesoq, para fortalecer el programa de Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares.

Con la finalidad de otorgar certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias corregidorenses y en un esfuerzo conjunto con Gobierno del Estado, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, en representación de la actual administración, entregó 53 escrituras de propiedad a vecinos de la colonia Lomas de la Presa, quienes vieron culminados 4 años de labores conjuntas entre autoridades municipales, estatales y ciudadanos.

Durante su intervención, el alcalde destacó que gracias al trabajo de las autoridades de estos órdenes de gobierno, pudo lograrse la regularización de este asentamiento de manera rápida, además de hacer un llamado a los ciudadanos a cumplir con las obligaciones que implica el estar regularizados, para así, poder seguir trabajando a favor de Corregidora.

“Hoy, ustedes van a regresar a casa con un papel que se llaman escrituras y que les da certeza de su propiedad. Eso es un sueño, y hoy es una realidad gracias a la coordinación que tenemos entre los órdenes de gobierno (…) Hoy debe de haber un compromiso por parte del gobierno, regresaremos con ustedes, pero les pedimos el compromiso para que con eso podamos atender programas sociales, obras de infraestructura, servicios, etcétera. Esto es un ganar-ganar para todos”, expresó el alcalde, Roberto Sosa.

En el evento estuvo presente el titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, Agustín Dorantes Lámbarri, quien resaltó la importancia de la escrituración ya que, aseguró, es el primer paso que da el gobierno para trabajar dentro de las colonias.

“(La escrituración) No solamente le da certeza a sus familias sobre su propiedad, si no que inicia con la transformación de su colonia. No nos podemos quedar aquí, no solamente es que tengan su título de propiedad o su escritura, sino que es el primer paso para generar mejores condiciones de vida en sus colonias”, aseguró el titular de la Sedesoq.

En esta entrega, el presidente municipal estuvo acompañado, también, por Estrella Rojas Loreto, Senadora de la República por el Estado de Querétaro; Erika Díaz Villalón, diputada federal; Antonio Zapata Guerrero, diputado local, y miembros de su gabinete.