“Es decisión de Dios”: Trump sobre fallo del Supremo sobre aborto

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, celebró que el Tribunal Supremo haya revocado la protección del derecho al aborto y al ser preguntado sobre su responsabilidad en esta decisión, al nombrar tres jueces conservadores para esta Corte, sentenció: “Es decisión de Dios“.

En declaraciones a la cadena Fox, Trump se mostró convencido de que la decisión tomada hoy por el Supremo “al final funcionará para todo el mundo”.

'GOD MADE THE DECISION': The former president, whose nominations helped shape the current Supreme Court, said the ruling 'will work out for everybody.' https://t.co/hS2hCbvzxS pic.twitter.com/y6DBi8fvDe

— Fox News (@FoxNews) June 24, 2022