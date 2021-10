Es ‘El Juego del Calamar’ la serie más vista de Netflix

La serie El Juego del Calamar se convirtió oficialmente en el programa televisivo más popular en su debut que Netflix ha estrenado, de acuerdo con un anuncio que el streaming hizo este martes.

“El Juego del Calamar llegó a 111 millones de fans convirtiéndose en la serie más grande de Netflix de todos los tiempos”, se lee en una publicación que la plataforma lanzó en redes sociales.

De acuerdo con Variety, la producción surcoreana, que se estrenó el 17 de septiembre, le ganó en audiencia a Bridgerton, que había sido vista por 82 millones de hogares en sus primeros 28 días de lanzamiento.

No obstante, la métrica que Netflix usa para sus mediciones se basa en la cantidad de cuentas que han elegido un título determinado y lo han transmitido durante al menos dos minutos, por lo que no arroja luz sobre cuántas personas realmente vieron un episodio completo y no lo dejaron a medias.

Sin embargo, El Juego del Calamar ha causado una grata sorpresa en el streaming, al clasificarse constantemente como el contenido más visto de su listado de los 10 más consumidos en varios países.

Incluso Ted Sarandos, codirector ejecutivo y jefe de contenido de la empresa, indicó hace un par de semanas que el programa tenía muchas posibilidades de convertirse en la serie más grande de la historia de la plataforma.

“No lo vimos venir, en términos de su popularidad global”, indicó Sarandos en la Conferencia de Codificación de Vox Media.

La serie muestra una competencia de 456 concursantes con muchas deudas por pagar, quienes son reunidos por un grupo misterioso en una isla frente a la península de Corea del Sur para participar en juegos infantiles con un giro peligroso que los pondrá entre la vida y la muerte, con el objetivo de ganar un enorme premio en efectivo.

Hwang Dong-hyuk, creador de la ficción, comentó en entrevistas recientes que cuando concibió por primera vez la idea de El Juego del Calamar, en 2008, veía el proyecto como una película, pero que varios estudios coreanos lo pasaron por alto debido a su exceso en temas violentos.

“Cuando comencé (a escribir El Juego del Calamar), yo mismo estaba en apuros económicos y pasaba mucho tiempo en cafés leyendo cómics como Battle Royale y Liar Game”, dijo Hwang.

“Llegué a preguntarme cómo me sentiría si participara yo mismo en los juegos. Pero encontré los juegos demasiado complejos, y para mi propio trabajo me enfoqué en usar juegos para niños”.