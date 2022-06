Es un secreto a voces

Por; Alex Goodman

La delincuencia organizada interfirió en las elecciones de 2021 para poder llevar al Peje al triunfo, porque así convenía (y convino) a sus intereses. Eso, tan penoso, ilegal, tramposo, chapucero y peligroso, no debe repetirse en 2022 en las elecciones en seis Estados, éste domingo. Y mucho menos, en 2024. . .. Transitar a un régimen dominado por la narcopolítica, es ya un riesgo grave y latente. Lo vemos en cada visita del Peje a Badiraguato, tan lejos de los reportes oficiales, tan lejos de la transparencia, y escondiendo todo acceso a la prensa, al grado de colocar retenes paramilitares por el mismo crimen organizado!… Quién controla a quién?. . . Si en verdad queremos combatir la pobreza, la corrupción y la inseguridad, como tanto pregonan en las mañaneras, tendríamos que echar a Morena de Palacio lo antes posible. Cada día que pasa tumban una Ley, hacen un decreto, o quitan reglamentos internos que les permiten torcer a su antojo la administración pública. Y, en cada uno de esos temas, hemos ido de mal en peor. Los números, los resultados, y la percepción popular, lo avalan… ¿Cómo podemos? No veo otra salida que mediante una verdadera UNIDAD opositora, una candidatura única en 2022, una gran propuesta UNIFICADORA y un gobierno de coalición. Se puede y se debe. O NOS LLEVA LA CHINGADA! . . . Cada día que pasa, leemos que se acumulan los acontecimientos que evidencian un retroceso en el Edo. democrático de derecho, y seguimos sin hacer nada, sin pensar que ésto tiene un grave impacto en las inversiones, públicas o privadas, en la disminución de fuentes de empleo, de menores ingresos para la población, pero sobre todo en el deterioro de la calidad de vida de todos los Mexicanos. . . . El presidentito se euqivoca a diario, en cada frase, y en cada discurso. No señor (presidentito). El Estado no está para proteger criminales, ni para cuidar su integridad, sino para atraparlos y consignarlos. Si ellos decidieron NO ACATAR la Ley, entonces NO DEBEN TENER DERECHOS. Lo único que les debe garantizar es el derecho al debido proceso, punto. A los que tiene que proteger es a los ciudadanos de las agresiones y atentados de ésos delincuentes. A COMO DÉ LUGAR! Para eso fue postulado. ES SU OBLIGACIÓN SUPREMA JURADA ANTE LA CONSTITUCIÓN… No lo entiende? . . . . El control territorial de grupos criminales en México es tan descarado que hasta instalan retenes a la misma hora que el Presidente supervisa obras de infraestructura en la región. Entonces, existe comunicación, verdad? . . . . Los subsidios a la gasolina están duplicando el ingreso adicional de Pemex por los altos precios del petróleo. En mayo el ingreso extraordinario de Pemex será de 1,040 millones de dólares, pero los subsidios alcanzarán 2,390 millones (Bloomberg). Es un agujero enorme. Un boquete nuevo a las finanzas de la deteriorada economía nacional, que habremos de pagar TODOS, tarde o temprano . . . . Ya no podemos fingir demencia ni hacerle al tío Lolo. Con el ataque frontal a las instituciones democráticas (INE y ahora IECM), el escenario es claro: Morena atenta contra nuestra democracia un día si, y el otro también. Estamos en franco camino a la restauración del autoritarismo en México. Tal como el Peje se comprometió ante el Foro de Sao Paulo. . . . La misma receta que en Venezuela . . . . Acaso no lo queremos ver? . . . . Para desviar la atención de los pocos medios que se aventuran a investigar, y a analizar la situación política, nos truenan el cuete de los audios del Presidente del PRI. No les parece muy curioso que Manuel Velazco diga que habló “a título personal”, cuando claramente se escucha en el audio que le pidieron desde Palacio hablar con Alito, y darle el mensaje con la amenaza?. ¿ Acaso Cree @VelascoM_ que toda la gente es tan pendeja como en Oaxaca o Chiapas, como para creer más en lo que escribe, que en lo que su boca dice? Así las mentiras palaciegas . . . . . Es muy clara la estrategia seguida: Alejandro Moreno recibió la amenaza. . . . . Manuel Velasco transmitió la amenaza. . . . . Adán López hizo la amenaza cumpliendo órdenes de su jefe. . . . . Layda Sansores cumple la amenaza. . . . . El jefe ordenó ejecutar la amenaza… y cumplirla. . . . . Me dan ternura los ilusos que en los medios y redes sociales dicen: Pues bienvenidos los médicos cubanos, ojalá sean de ayuda. No, no y no…. No nos hagamos, nuevamente. Porque ni son médicos, ni son bienvenidos aquí, ni la Ley actual les permite ejercer así como así… Hay quienes sí sabemos la intención de esta infiltración, que es el adoctrinamiento de las gente necesitada. Nada que venga de López Obrador, es para bien del país. . . . . Porque en Aguascalientes hay chilangos (ojo que no lo digo con desprecio) promoviendo el voto por morena??? Por qué están disfrazados de servidores de la nación? . . . Cuánto dinero está gastando la Claudia Scheinbaun en éso? Es verdad que cuervos de la nación se hospedan en Aguascalientes, facturando a nombre del gobierno de Puebla, como los mismos Hoteleros se están quejando? Les pagarán a los hoteleros después de la contienda electoral? . . . . Cito ahora, ante el malestar de la República,a nuestro Maestro Catón: “Cuando las leyes y las instituciones de un país están en riesgo, ese país se encuentra en riesgo. Cuando la voluntad de un hombre prevalece sobre el orden jurídico de una nación, todos sus habitantes están amenazados. Es el caso de México. “ Catón. . . . .