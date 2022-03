Es una bruja mañosa: «Abuelo» de Christian Nodal despotrica contra Belinda

En redes sociales, comenzó a circular un video donde el supuesto abuelo de Christian Nodal afirma que Belinda utilizó la brujería como medio para atraparlo.

A algunos familiares, les parecía desconcertante; la manera extravagante en la que el cantante le hacía costosos regalos a Belinda, y la cantidad tatuajes que se hizo en diferentes zonas de su cuerpo, inspirados en ella.

Ahora es su abuelo quien cuestiona y opina que, si ya estaban juntos, no era necesario darle tanto dinero y a su parecer «una mujer normal no puede convencer a tanto hombre de hacerle regalos tan costosos».

Según el señor, que dice ser el abuelo de Christian Nodal, “a brujería”, sería una de las herramientas que Belinda habría usado para que los hombres se enamoraran perdidamente de ella y así obtener su dinero a través de lujosos regalos.

Recordemos que Christian Nodal, no ha sido la primera ex pareja de Belinda, en hacerle este tipo de obsequios extravagantes. Se sabe que el ex futbolista Giovanni dos Santos, Criss Angel, el cirujano Ben Talei y Lupillo Rivera también le hicieron costosos regalos.

«¿Pa’ qué ching**s le daba tanto dinero si ya tenía a la vieja? Mira, esa mujer pa’ mi está haciendo brujería, ¡está haciendo brujería la vieja!, porque una vieja normal no puede convencer a tanto pelao lacra, son pelaos pend**s», aseguró el abuelo de Nodal.

«Es una vieja mañosa»…»Una vieja normal no puede convencer a tanto pelado, son pende**s… No creo que Lupillo esté tan pende…que se haya hecho por él mismo un tatuaje, a sabiendas que los otros ya lo habían hecho», dijo el presunto pariente del cantante.

Aunque la cantante, no ha tenido relaciones muy estables, a nadie le consta que los ex de Belinda le hayan dado lujosos obsequios. Además el video que se viralizó en TikTok, parece ser más bien la opinión de cualquier persona, y no del verdadero abuelo de Christian Nodal.