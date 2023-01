Esta mañana en Culiacán, balaceras y narcobloqueos con quema de vehículos provocan pánico en varias zonas de la ciudad, camiones y autobuses envueltos en llamas

Extraoficialmente se mencionó que podría deberse a la detención de un líder criminal, que la Marina realizó un fuerte operativo en la salida norte en la capital, lo que provocó

una fuerte reacción por parte grupos de sujetos armados, enfrentamientos en en las inmediaciones de la comunidad Jesús María y narcobloqueos

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa publicó: “Aviso importante a personal docente y administrativo que labora en Culiacán: se suspenden en su totalidad las labores este jueves 5 de enero en todos los centros de trabajo”

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reporta bloqueos de vialidades y vehículos incendiados en diferentes puntos de Culiacán como: Constitución y Calzada Heroico Colegio Militar, a un costado del Hospital del ISSSTE, en la salida norte, Espacios Barcelona, Lola Beltrán y Arjona en UdeO, Sauce, Sauz a la altura del Huizache, entre otros…

Ante los hechos violentos registrados esta madrugada en diversas zonas de la capital sinaloense, autoridades municipales recomendaron a la población a no salir de sus casas esta mañana, tras el pánico generado por múltiples bloqueos y balaceras.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública Estatal publicó en su cuenta de Twitter: “Se están presentando despojos de vehículos y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, pedimos a la ciudadanía no salir, estamos actuando en consecuencia, informaremos cuando estemos en condiciones».

Además, se suspendió el servicio de autobuses foráneos, “No están vendiendo boletos hasta nuevo aviso en centrales como Mazatlán a Culiacán”, han publicado usuarios de redes sociales ante lo que pareciera ser otro “jueves negro”, aunque no se ha determinado el origen de esta ola de violencia.