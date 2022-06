Estadounidense Sydney McLaughlin bate récord del mundo en 400m vallas

La atleta estadounidense Sydney McLaughlin batió este sábado el récord mundial de 400 metros vallas al lograr un tiempo de 51.41 en los Campeonatos nacionales de Estados Unidos, que se están celebrando en Eugene, en Oregón.

𝐀 𝐍𝐄𝐖 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃! 🌟@GoSydGo runs an insane 51.40 in the 400H to break her previous world record of 51.46 for the U.S. title!#UKTF x #GoSydGo x #CatsInThePros

📺 @NBCSports pic.twitter.com/KAj4WWEKwa

— UK Track & Field (@KentuckyTrack) June 25, 2022