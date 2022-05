Estampida en iglesia deja al menos 31 muertos en Nigeria

Detalló que la iglesia estaba tratando de regalar artículos y alimentos para ayudar a los desfavorecidos.

“Hemos comenzado una investigación para determinar las causas inmediatas del incidente”, añadió.

🇳🇬31 people died in the stampede at Port Harcourt Church in Rivers state of #Nigeria . pic.twitter.com/ozLUrgriWE

31 people have reportedly died today in a stampede during a church charity event in Nigeria. The harrowing incident occurred in the city of Port Harcourt in Rivers State.

May their soul rest in peace. This is really sad. pic.twitter.com/HhLCwNJytI

