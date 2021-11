“Están desesperados, no pueden detener la Caravana”: Mujica al INM

“Están desesperados, no pueden detener esta caravana y ahora me atacan a mí”, dijo Irineo Mujica, coordinador de la organización Pueblos Sin Fronteras y quien encabeza la caravana por la justicia, la dignidad y la libertad del pueblo migrante, misma que este lunes llegó a la agencia de Palomares, perteneciente a Matías Romero, esto ante lo que consideró un ataque directo por parte del Instituto Nacional de Migración.

Y es que mediante un comunicado, el INM responsabilizó y acusó a Mujica de poner en riesgo la integridad y salud física y mental de los migrantes que participan en la caravana, al respecto, el activista consideró que este ataque en su contra, es muy grave, principalmente por que él cuenta con medidas cautelares emitidas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, y hoy es el mismo gobierno federal el que orquesta este ataque.

Añadió que él no es nuevo en esta actividad, pues desde hace 20 años trabaja en la protección de los derechos de los migrantes y actualmente tiene dos albergues donde se da apoyo a este sector poblacional, por lo que un ataque en su contra en este momento, no es otra cosa más que una muestra de desesperación por parte del gobierno federal.

“Soy receptor de la protección de defensoras y defensores del Estado, sin embargo hoy es el mismo estado quien no sólo me criminaliza sino que me señala directamente por nombre y todo” apuntó, no obstante señaló que él está tranquilo y tiene miedo de los embates que puedan venir de la misma federación, pues aseguró que tiene un trabajo de 20 años que lo respaldan.

Este ataque contra su persona, es una muestra más de que en el gobierno federal existe urgencia por frenar la caminata migrante, para lo cual han puesto en práctica diversas fórmulas, mismas que han fallado y es por eso, que hoy se han ensañado en su contra, reiteró.

“Se me ataca como si fuera el peor criminal, no hay respeto para el trabajo de los defensores” y es que añadió que además de formar parte del programa de protección de la Segob, él cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo a lo que se observa en el accionar del INM, para la dependencia es una “guerra” detener la caravana, sin embargo insistió, seguirá su camino, incluso pese a los bloqueos que ha montado la Guardia Nacional en la carretera transísmica.

La tarde de este lunes llegó a la agencia de Palomares localizada en el municipio de Matías Romero, donde descansaron para por la tarde arribar a Donají, donde pernoctaron, se prevé que la caravana continúe su paso y este arribando a Veracruz el próximo miércoles.