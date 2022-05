Este es el INSÓLITO Récord Guinness que podría conseguir el boxeador Sebastián Fundora

A sus 24 años, Sebastián Fundora ya es candidato a un Récord Guinness. El estadounidense, de ascendencia mexicana y cubana, es Campeón Mundial interino superwelter del Consejo Mundial de Boxeo y con sus 1.96 metros de estatura, es el hombre más alto del mundo que pesa solo 66.6 kilogramos.

“Si no nos dan el Récord Guinness está bien, no pasa nada porque todos me dicen que soy el superwelter más alto de la historia. Si ellos no lo avalan, está bien, no importan porque todo mundo sabe que lo soy”, comentó Fundora, quien por su estatura es apodado ‘La Torre Infernal’.