Esto es lo que no debes hacer si se mojó tu teléfono celular

En la actualidad la mayoría de personas usan su dispositivo móvil para todo, trabajo, distracción la familia y demás, así que todo esto combinado con que podemos usar nuestro smartphone en todos lados, algunas veces pueden ocurrir accidentes y puede que se moje nuestro celular, así que aquí hay algunas recomendaciones de lo que no hay que hacer.

Aunque hay dispositivos capaces de resistir el agua, la gran mayoría de estos no tienen dicha función y pueden estropearse, así que en primer lugar tu smartphone ya no aplicará a garantía, lamentablemente muchas de ellas ya no aplican cuando se ha mojado, esto incluye algunas que son extendidas, la recomendación es siempre investigar y leer acerca de que sucede si se moja, hay algún cambio o reparación o la empresa se deslinda al ser un error de usuario.

Además el servicio técnico es capaz de reconocer fácilmente que se trata de un fallo por agua, así que hay que descartar esa opción una vez que se ha mojado el dispositivo.