El Dragón de Mondragón

Estimado lector, si Usted me lo permite “hoy” como decía ese bigotón de las botas quién fuera “Según” el de la alternancia en México, creado por la mercadotecnia de un refresco que hace más daño por las cantidades de azúcar que contiene provocando obesidad, además por consumirlo constantemente nuestro pueblo volviéndose adicto a tomar esta bebida sumamente azucarada y que por desgracia se ha vuelto parte de la dieta del mexicano pero esto es otro tema… Regresando al de las botas además de ser un personaje ¡Que da vergüenza! cada vez que abre la bocotá y que solo la abre para echar estiércol y que mejor no sigo hablando más de él, ya que le estoy dando mucha importancia que no tiene por ser un rufián, sínico y sátrapa… Mejor vámonos al grano pero me cayó como anillo al dedo esta introducción… Ahora bien chequemos el título de esta columna “Esto es mi vergüenza” palabras más o palabras menos que nuestro pontífice en el vaticano expreso cuando Francia dio a conocer que suman más 330 mil casos de abuso sexual desde la década de 1950 hasta la fecha en donde sacerdotes saciaron su instinto en aquel país, la vergüenza del Papa Francisco, vergüenza que pareciera que le cala hasta los huesos, vergüenza que lleva en la espalda como un gran costal de impurezas y malas acciones de aquellos que deberían de orientar, cuidar y proteger al prójimo, si mi abuelita viviera se volvería a morir ya que ella era mucho muy religiosa y cuidado que alguien se atreviera a expresar cualquier palabra inadecuada al clero, porque surgiría la inquisición y estoy seguro que nos mandaría a lavar la boca con jabón zote para limpiar nuestra boquita de blasfemias y malas palabras contra lo que ella pensaba que era limpio, sagrado e inviolable… Pues amigo mío las cosas en el “Vaticano” están de color de hormiga, porque eso ha pasado en Francia y si nos ponemos a investigar en nuestro país estoy seguro que nuestro amado pontífice cargaría una gran pena, recordemos que la conquista y nuestra forma de pensar fue impuesta a base de sangre, sudor y lágrimas y hoy somos uno de los pueblos más católicos del mundo en donde hacemos peregrinaciones de miles de personas para la Basílica de Guadalupe, adoramos imágenes y Dios, Cristo o Jesús así como la Virgen de Guadalupe son sagrados para casi todas las familias de México… No me atrevo a pensar cuantos Sacerdotes han abusado desde su palpito, o han hecho de la vida religiosa dinero y poder, así como alimentado sus necesidades porque el celibato es difícil de mantener, la pureza de las personas están en sus acciones, en lo que le profesan a los demás, en lo que ordena la iglesia y hoy hemos escuchado de tantos escándalos de pederastas utilizando la sotana, que muchos creyentes han dejado de creer, mientras otros han utilizado la sotana para obtener beneficios económicos y hasta poder político e incluso otros de otras religiones han aprovechado para cautivar a las masas incrédulas… Sin duda la expresión del Papa Francisco en donde habla de “vergüenza” es fuerte, pero también traerá mayores consecuencias, por desgracia trae consigo más manchas a esta religión católica que aprovecharan sin duda otras religiones en el mundo… Mi abuelita me diría hijito: “DEJA DE HABLAR MAL EN CONTRA DE LA RELIGIÓN PORQUE TU ALMA SE CONDENARÁ, ADEMÁS ARDERÁN EN EL FUEGO ETERNO POR TANTA BLASFEMIA VE CORRIENDO A LA IGLESIA, PERO ENTRAS DE RODILLAS BIEN HINCADO Y RUÉGALE A NUESTRO SEÑOR POR TU PERDÓN, MIRA LE REZAS 50 AVE MARÍAS Y 80 PADRES NUESTRO Y DE PASADITA DEJAS UNA BUENA LIMOSNA PARA QUE TU ALMA SE PURIFIQUE” … Yo creo que tendré que visitar el domingo una iglesia por si las dudas amigo lector, no vaya a ser que mi abuelita me venga a visitar porque ya está muy cerca el día de muertos y me jale las patas, por no hacerle caso… ¿No cree usted amigo mío?…