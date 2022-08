Estos son todos los beneficios de la lactancia materna, según experta de la UNAM

La leche materna es el mejor medio natural para alimentar a los infantes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda alimentar a los bebés de forma exclusiva con leche materna durante los primeros 6 meses de vida. La lactancia materna favorece el desarrollo inmunológico del bebé proporcionando anticuerpos y nutrientes que son necesarios para un crecimiento sano, sin olvidar los beneficios psicológicos y vínculos emocionales que se presentan.

Las madres que alimentan desde el seno materno no solo ayudan a mejorar el desarrollo de la salud del infante, también contribuyen al cuidado del medio ambiente. De acuerdo con la información compartida en la Gaceta UNAM, la académica de la Facultad de Medicina, Aurora Martínez González menciona que, la leche materna para producirse no requiere de ningún gasto de transportación, no genera consumo energético como gas o electricidad y además no origina desechos, por ejemplo en latas de aluminio.

Beneficios de la lactancia materna

La leche materna cuenta con grandes beneficios para ti y para tu bebé. De acuerdo con Medline las madres que alimentan bajo este método logran tener una mejor recuperación física después del parto, además de disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes tipo II, cáncer de ovario, cáncer de mama, osteoporosis, ataques cardiacos y obesidad.

Otro de los beneficios de la leche materna en bebés es reducir la probabilidad de presentar enfermedades como alergias, infecciones estomacales, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, infecciones del oído, diarrea y estreñimiento. Las mujeres que amamantan a sus bebés desarrollan un mejor vínculo especial entre madre-hijo.