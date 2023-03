Eufrosina Cruz: Basta de ver a los indígenas como “jodidos”

Una de las deudas que México tiene con los pueblos indígenas es «que se reaprenda a verlos con los ojos correctos”, declaró Eufrosina Cruz Mendoza, diputada federal de origen indígena en entrevista con Tribuna de Querétaro, quien señaló que hay que dejar de considerarlos como un grupo vulnerable.

“Ya basta de verlos como «el asunto», como el problema, como los jodidos de este país; sino [hay que verlos] como esa posibilidad y esa gran oportunidad porque siempre hemos estado en esta tierra, esta tierra es nuestra también y somos mexicanas«.

Eufrosina Cruz en 2007 inició una lucha por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres después de que le negaron la participación en las elecciones a la presidencia municipal de su comunidad por el sistema de usos y costumbres.

Fue la primera mujer presidenta del Congreso de Oaxaca. Es contadora pública y maestra en Ciencias Políticas. De 2012 a 2015 fue diputada federal en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados y presidió la Comisión de Asuntos Indígenas. Cruz Mendoza logró una reforma constitucional al artículo 2 de la Constitución que buscó el reconocimiento del derecho de las mujeres indígenas de todo el país al voto activo y pasivo, lo que la convirtió en una de las mujeres más relevantes en la promoción y defensa de los derechos políticos de las mujeres.

A pesar de su larga trayectoria política, la representante de Oaxaca mencionó que actualmente la representación de mujeres y pueblos indígenas en la política no es suficiente: «Somos más de 22 millones de mexicanas y mexicanos, así que no estamos todavía representadas y representados».

Recordemos que para el periodo actual de administración a nivel estado hubo 57 aspirantes indígenas para diferentes cargos de elección popular de los cuales sólo cuatro resultaron electos, es decir, el 7 por ciento; de éstos, tres eran mujeres y uno hombre (Tribuna de Querétaro 1012).

“Somos posibilidad y oportunidad”

– Tribuna de Querétaro (TQ): ¿De qué forma se pueden apropiar estos espacios políticos?

– Eufrosina Cruz: arrebatarlos, arrebatarlos nosotras, arrebatarlos y gritarlo y mencionarlo; porque también he aprendido que lo que no se menciona correctamente no se puede defender, no se puede amar mucho menos se puede visibilizar ni empoderar”.

– TQ: ¿Cómo crear políticas públicas que no caigan en la revictimización de estos grupos?

– EC: Dejar de verlos como grupos vulnerables y, por el contrario, reinterpretarlos como parte de la sociedad. No somos asunto, no somos el problema, somos personas. Yo ya entendí a mi país, ahora le toca a mi país entenderme, a verme con los ojos correctos, que no soy víctima, que no soy grupos vulnerables, que somos posibilidad y oportunidad.

La diputada proveniente del municipio de Santa María Quiegolani, en Oaxaca presentó en Querétaro su nuevo libro Los sueños de la niña de la montaña en el cual contó las anécdotas que vivió antes de convertirse en un ícono de lucha social: «hoy vengo a contar la historia de una niña que desafió todas las circunstancias de la vida».

La conferencia se llevó a cabo el miércoles 22 de febrero en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en donde habló sobre el empoderamiento de la mujer y de los retos que la mujer indígena enfrenta al nacer “en una sociedad que te define”.tribunaqueretaro