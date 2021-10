Exigimos al Gobierno Federal vacunas contra el Covid-19 para nuestras niñas, niños y jóvenes: Ana Paola López Birlain 

La diputada de Acción Nacional por el IV Distrito local en la LX Legislatura de Querétaro, Ana Paola López Birlain, reiteró su exigencia al Gobierno Federal para que se apliquen las vacunas correspondientes a las niñas, niños y jóvenes, que tengan 12 años en adelante.

Fue el pasado 24 de junio, cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorizó la aplicación de la vacuna anti-COVID de Pfizer para personas a partir de los 12 años; la vacuna de esta farmacéutica estadounidense es la primera en ser autorizada para su aplicación en menores de edad.

En México, la Suprema Corte ha obligado al Gobierno Federal a que se vacune a los menores de 18 años que han obtenido un amparo. Y en su mañanera del miércoles 22 de septiembre, el presidente López Obrador dio de manera abierta luz verde para que los niños con ciertas enfermedades puedan ser vacunados, asegurando que se prevé que un millón de infantes sean inmunizados.

A pesar de estas afirmaciones, la diputada local Ana Paola López Birlain señaló que: “Un millón de vacunas no es suficiente para garantizar el derecho a la salud de nuestras niñas, niños y jóvenes. El Gobierno Federal no ha previsto ni planeado vacunarlos, a pesar de que la OMS ha revelado que ya se tiene suficiente información en el mundo para que los vacunen. No se ha dado información real y transparente del número de vacunas disponibles y es una lamentable realidad que hay fallecimientos de menores por falta de ellas”.

Señaló que, si bien se considera que los menores son el grupo que menos riesgos corre a causa del Coronavirus, es una realidad que el regreso a clases de manera presencial, cambia este escenario.

“Se sabe que la interrupción prolongada de la escolaridad ha sido extraordinariamente difícil para los niños, niñas y jóvenes y que puede causar problemas de salud mental y tener efectos graves a largo plazo. Es por esto que debemos asegurarnos de que este regreso a las aulas se garantice, y se haga de la manera más segura posible para todas y todos nuestros niños. Además de los protocolos de higiene, salud y seguridad; la vacuna es un elemento clave para lograr mantener las escuelas abiertas y a los alumnos seguros”, agregó la legisladora del Grupo Legislativo de Acción Nacional.

En Querétaro, el martes 21 de septiembre fue vacunado Marcelo, un menor de edad que vive con Diabetes Mellitus Tipo 1 (T1D) y que gracias a un amparo presentado por sus padres el 10 de septiembre, tuvo resolución legal a su favor. Marcelo tiene 13 años, las afectaciones de su condición crónica pueden poner en riesgo su vida o provocar alteraciones físicas que lo hacen más vulnerable si contrae el virus de SARS-COV 2 o algunas de sus variantes.

“Como Marcelo existen muchas niñas, niños y jóvenes que necesitan ser vacunados lo antes posible. Pero el Gobierno Federal no solo debe respetar los amparos para vacunar a los niños con enfermedades o en situación vulnerable; debe contemplar que el derecho a la salud es de todos los niños por igual”.

Actualmente, la diputada Ana Paola López Birlain está trabajando con la Asociación Queretana de Diabetes para dar su apoyo y acompañamiento a todas las personas que necesiten presentar un amparo, con el fin de obtener la vacunación para un menor de 12 a 17 años en situación de vulnerabilidad. Explicó que como no hay un registro ni un censo a nivel local ni nacional, es difícil identificar a los pacientes, por eso se está trabajando con esta asociación, para promoverlo e integrar las carpetas para presentar el amparo.

La legisladora recalcó que esta convocatoria estará abierta permanentemente: “Mientras no se aplique la vacuna a todos estos pacientes en situación de vulnerabilidad, está vigente su derecho a reclamar y a exigir su derecho a la salud, así que estoy abierta a recibir peticiones y entre más rápido se acerquen las familias, más pronto recibirán el beneficio,” y compartió que a través de sus redes sociales y canales oficiales ha estado recibiendo casos para ayudarles con su trámite.

A partir de que la Suprema Corte obligó la vacunación para menores de 18 años, al menos 20 menores han podido a acceder a la vacuna tras haber presentado amparos en el estado. El 1 de octubre se abrió el registro nacional para menos de 12 a 17 años con comorbilidades que quieran recibir su vacuna contra el Covid-19.