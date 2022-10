Familia Katz “son tramposos, mentirosos y sinvergüenzas”: ASPA sobre crisis con Aeromar

Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), detalló que han sido tolerantes hasta excesos criticables con los adeudos que tiene la familia Katz, dueña de la aerolínea Aeromar, empresa que está en crisis

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Gual Ángeles habló sobre la situación que vive Aeromar, línea aérea que hizo un emplazamiento a huelga para el primer minuto del viernes 14 de octubre ante la falta de pagos que tiene Svi Katz con los trabajadores.

“Hemos sido tolerantes hasta extremos criticables. Aeromar acaba de enviar un comunicado diciendo que se ha puesto en comunicación con nosotros buscando una reestructura, pero ya no les creemos, son unos viles mentirosos, tramposos y mienten una vez más”, dijo.

Este lunes, pilotos y sobrecargos de Aeromar se manifestaron en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para exigir el pago de salarios.

Iniciamos nuestra marcha en apoyo de nuestros compañeros de @AeromarMx ¡Exigimos que la aerolínea responda por sus deudas! pic.twitter.com/T6zwYrnqrh — ASPA de México (@aspaprensa) October 10, 2022

“Mis trabajadores, las esposas, los hijos, el ser humano que trabaja creyó en mi porque fui el portavoz de la palabra del empresario. es un sinvergüenza. Están poniendo en peligro a ls familias, no estamos hablando de máquinas, sino de seres humanos”, señaló.

“Familia Katz dejen de explotar a nuestra nación, autoridades hacendarias y a los trabajadores de Aeromar”, “pilotos de Aeromar reclaman justicia laboral ¡No más abusos!”, “¡Aeromar regresa mi fondo de ahorro!”, fueron algunas de las frases que tenían las pancartas de los inconformes.

El secretario general de la ASPA apuntó que Svi Katz tiene adeudos por más de 7 mil millones de pesos, y que incluso ya no se encuentra en el país para hacer frente a la crisis en Aeromar.

“Te puedo decir algo nos robaron. Nos quitaron nuestro fondo de ahorro, y con la desfachatez nos dijeron ‘me gasté tu dinero’, es imposible ya esto. Hemos sido bastante tolerantes”, señaló.

“No tienen vergüenza en mandar ese comunicado. Fui a buscar a la familia Katz hasta el otro lado del mundo. Siete mil millones de pesos le deben a la nación, porque ya no quieren regresar a México, y les he dicho vamos a buscar un acuerdo, los apoyamos en lo que sabemos hacer que es trabajar, y me mintieron en la cara, el señor me mintió en la cara”, subrayó.

“Les digo que es un sinvergüenza (…) nos tiene que pagar el dinero que nos debe. No creo que sea prudente que un empresario se haga rico y la deuda la paguen los trabajadores”, agregó. Con información de López-Dóriga Digital