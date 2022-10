Frankie Muniz: ¿Qué fue del protagonista de «Malcolm el de en medio» que sufrió problemas de memoria?

Seas joven o no, seguro recordarás la famosa serie de televisión, «Malcolm el de en medio» protagonizada por Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Erik Per Sullivan, Christopher Masterson, Justin Berfield y al protagonista Frankie Muniz; sin embargo, ¿qué fue del actor, qué le pasó mientras estaba en la cima de la fama y cómo fue ahora no recuerda nada de su infancia? Bueno, ponte cómodo porque resolveremos todas esas incógnitas.

«Boss of Me» interpretada por They Might Be Giants fue el tema de apertura que daba inicio a una serie que relata la historia de un niño genio con problemas familiares comunes rodeado de hermanos que son diferentes y de padres que parecen tener todo bajo control y Frankie Muniz tendría el papel principal sin saber a la edad de ocho años de edad, esta serie impulsaría su carrera artística.

Cabe recordar que Muniz no viene de una familia de artistas de una famosa ciudad, sino que tan solo fue un niño originario de Carolina del Norte producto de un matrimonio difícil entre una enfermera y un restaurador. Sin embargo, a sus 15 años, después de participar en varias series de televisión en Estados Unidos, ya estaba listo para presentarse en el piloto de una comedia para Fox al mismo tiempo que la película «Mi perro Skip».