Fue mi responsabilidad y ofrezco una disculpa, expresa Mauricio Kuri

La violencia del estadio Corregidora no se trató de una emboscada hacia la porra del Atlas y tampoco dejó personas fallecidas, reiteró Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, en entrevista con Carlos Loret de Mola. En el diálogo el mandatario estatal ofreció una disculpa pública luego de reconocer la responsabilidad de su gobierno en la violencia del fin de semana.

Tras lo acontecido en el estadio Corregidora el pasado sábado 5 de marzo, y lo divulgado en redes sociales, el gobernador afirmó que en Querétaro no hay impunidad y lo que pasó no refleja lo que es el estado.

Mauricio Kuri González aseguró que fueron muchas cosas las que se hicieron mal: «para empezar, el partido no tuvo que haberse llevado a cabo porque no había condiciones de seguridad adecuadas, ya que Protección Civil solicitó 400 elementos de seguridad, y solo hubieron 290», manifestó.

Respecto a los videos que circularon en redes sociales de policías sin hacer nada, inclusive abriendo la puerta, el gobernador contó que quien abrió la puerta no es policía, sino un elemento de seguridad privada que cuidaba en estadio Corregidora. Mientras que, hubo otro elemento hablando por teléfono, el cual sí era policía estatal; tanto él como el director de la policía estatal ya fueron suspendidos.

Ante la pregunta de Loret de Mola sobre poner su renuncia sobre la mesa si se comprueba un muerto, respondió que sí, incluso mencionó haber dado su número particular por si alguien sabe de algún muerto se contacten con él y hagan una denuncia.

De la misma manera, señaló que cuando vio el contenido de redes sociales, él creyó que había muertos, sin embargo, sólo hubo lesionados, a los cuales fue a visitar y se mantiene pendiente del que se mantiene hospitalizado. Afirmó que no hay forma de esconder un muerto.

Por otra parte, mencionó que la Fiscalía es la encargada de proceder legalmente contra la empresa de seguridad privada que contrataba elementos para el partido por 200 o 300 pesos sin especialidad previa.

Mauricio Kuri afirmó que no cree en las teorías de conspiración sino en los hechos, por lo que las versiones sobre la participación del crimen organizado han sido descartadas por las investigaciones. Sólo uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales sobre riña y lesiones.

Sobre las sanciones que otorgaron las autoridades del futbol mexicano: vender el equipo, un año sin futbol en Querétaro, Kuri puntualizó que no son tan leves como se han hecho ver, ya que no se puede arrastrar a cientos y miles de fanáticos por algo que ocasionaron sólo un puñado de personas. Sin embargo, destacó que es importante investigar el tema de las barras.

Finalmente, el gobernador sentenció que no puede evitar la responsabilidad y es algo que le toca asumir, pero lo ocurrido en el estadio no representa lo que es Querétaro.tribunaqueretaro