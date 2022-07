Fue rechazado por América a cambio de Kleber y hoy Mario Carrillo se lo echa en cara

Los programas deportivos en México cuentan con una gran presencia de personajes que fueron futbolistas y entrenadores, lo que da paso a un profundo análisis deportivo, pero también a que salgan a la luz secretos que no habían sido revelados y ahora hablaremos de un jugador rechazado por América a cambio de Kleber Boas que recibió venenosos dardos de Mario Carrillo.

El pasado miércoles 6 de julio Futbol Picante de ESPN volvió a dar mucho de qué hablar, principalmente por el largo debate que armaron para discutir sobre la comparación entre las Águilas y Real Madrid que Guillermo Ochoa hizo.

David Faitelson fue polémico con su postura de que tal vez sí puede representar algo similar, aunque las Chivas están a tan solo un título con todo y sus crisis, así que las declaraciones del arquero salían un poco de contexto; de inmediato el periodista cedió la palabra a Mario Carrillo y éste aprovechó para dejarle un recadito a otro analista.

Mario Carrillo lanza fuerte pedrada a Jared Borgetti

Súbitamente el exestratega reveló que cuando estuvo al frente de los Azulcremas buscó el fichaje de Kleber Boas y de Jared Borgetti al mismo tiempo, sin embargo, solo la transferencia del brasileño fue exitosa y Carrillo reveló que éste cobraba menos.

Al instante, el delantero azteca dijo que si eso sucedía era porque no era tan bueno, dejó en claro que no pasaba nada por no haber estado en el equipo de Coapa y que aún así tuvo una carrera exitosa, pero sí enfatizó en que ese club da mayor proyección.

Entre risas, Mario le explicó al artillero que hubiera hecho una carrera más prodigiosa con el Club América, que tendría una cuenta con mayor cantidad de goles y al histórico futbolista no le quedó más que responder con una sonrisa.

El Heraldo