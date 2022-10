“Fueron por él”: AMLO al referirse al asesinato del morenista vallartense Salvador Llamas

Al parecer fue un ajusticiamiento el ataque a Salvador Llamas, director del sistema municipal de Agua Potable en Puerto Vallarta, Jalisco, “fueron sobre él”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En torno a si era parte de un grupo criminal, “eso no nos consta, no tenemos pruebas, mejor esperar a que la autoridad haga la investigación, quienes están viendo este asunto, pero no se pueden hacer juicios a priori”, indicó.

“Y es cero corrupción y cero impunidad; pero, además, no ocultamos nada es llevar a la práctica que la vida pública sea cada vez más pública”, señaló.

Aclaró que su gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie y pidió no adelantar ningún resultado.

El gabinete de seguridad abordó el asunto esta mañana y habrá un informe con más detalle este jueves en la sección de “cero impunidad”.

“Se dio a conocer que estaba en un restaurante y lo asesinaron, también a su escolta y uno de sus presuntos agresores. Se están analizando las causas y se hace la investigación completa sobre el asunto y pronto vamos a informar el jueves”, dijo el presidente. Proceso.