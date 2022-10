Furia en Irán por video que muestra a policía iraní agrediendo sexualmente a una mujer

Un video que muestra a agentes de las fuerzas antidisturbios agrediendo sexualmente a una manifestante iraní ha desatado indignación en las redes sociales del país.

El video ha circulado ampliamente en las redes sociales. De acuerdo con la cadena británica BBC News, los hechos ocurrieron en una protesta el miércoles pasado, en la plaza Argentina, en Teherán.

En él aparece un grupo de oficiales con cascos, rodeando a una mujer, a plena luz del día.

Uno de los agentes la agarra por el cuello y la conduce entre otros policías, muchos de ellos en motocicletas. La mujer es empujada hacia una de las motos, mientras otro agente se le acerca por detrás y la manosea.

The viral video showing sexual abuse of a female protester in Tehran, Iran, by a gang of Islamic Republic oppressive forces.

IRGC-media, quoting a "Police official", defended the act:"It's nothing compared to other countries! We're very kind to protesters!"#مهسا_امینی#IranTruth pic.twitter.com/ShHHimIc8w

— IranTrue (@iran_true) October 14, 2022