G7 traza respuestas contundentes a Rusia por invasión a Ucrania

Los líderes del G7 abrieron este domingo su cumbre en Baviera, en el sur de Alemania, entre promesas de respuestas contundentes a Moscú, comandadas por Estados Unidos y Reino Unido, y exhibiciones de poder militar por parte de Rusia en Ucrania con ataques contra Kiev.

We are united by our belief in democracy, and we are united by our belief in the rule of law. We work together on a security architecture for the world that ensures peace – I am sure we will succeed. #G7GER pic.twitter.com/vizCeyMn53

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 26, 2022