Galilea Montijo recibe permiso de su esposo para contar netas

La conductora está contenta de sumarse a este proyecto en el que podrá decir «la verdad» de sí misma

El esposo de Galilea Montijo fue claro con la conductora tapatía: si entraba a «Netas Divinas» era para hablar de lo que fuera y sin censura, sino, ni él la vería.

«Le pregunté qué le parecía y me dijo: si van a hablar de exparejas y no dicen nada, qué flojera. Si no dices, no eres tú y no eres la Galilea que conocemos, que hueva y mejor no lo hagas (el programa). Así que tenemos la autorización del Aquaman», reveló Galilea, durante la presentación oficial del programa.

«Después de todo lo que se ha dicho de mí, tú crees que me preocupa que yo diga la verdad, no saben lo que agradezco este espacio», agregó a pregunta expresa sobre sus temores de hablar de su intimidad.

La titular de «Hoy» se suma a partir de la semana próxima de la nueva entrega de «Netas Divinas», compartiendo micrófono con Natalia Téllez, Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magún.

Es un programa semanal que se transmite por Unicable y en donde las participantes tienen invitados y hablan de todos los temas sin que en el proceso de edición se supriman comentarios.

Otra cosa distinta a «Hoy»

«El programa Hoy es para otro público donde me ha permitido crecer como madre, aprender, es otro corte; cuando me invitaban a estos programas como ‘Miembros al aire’ eres esta parte de fiesta, de decir estas cosas con las amigas, de echando el café, el tequila, el vinito y platicar de lo que realmente se piensa, sin el ‘ya me salió el wey’.

«En 1994 comencé en ‘Ritmo Son’ y entonces no podíamos decir wey, ni se podían mover las cámaras.Yo provengo de esa escuela y ha cambiado la manera de hacer televisión, me parece maravillosa. No tienen idea ahora que llegué a estos foros, camerinos, donde arranqué, son para mi una gran señal», apuntó Montijo.

Su compañera Consuelo Duval, quien reconoció no ser amiga de Galilea por falta de tiempo, pero esperando comience ahora ese tipo de relación, dijo que todo el equipo la recibe con los brazos abiertos.

«De repente estamos muy expuestos, Galilea ha estado y de pronto (esto) le da permiso al público sin conocer y atacar sin saber. No permitan (los medios de comunicación) más mierda. Que sepan que estas cuatro mujeres la reciben con todo el amor de mujeres», subrayó. El Universal