Giants y Dodgers, históricos rivales, se unen para apoyar comunidad LGBTQ+

Los Giants de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles, dos equipos divididos por una profunda rivalidad, hicieron historia este sábado al saltar al campo, en ocasión de su enfrentamiento de Grandes Ligas, con gorros y camisetas con los colores del arcoíris, para enviar un mensaje de apoyo a la comunidad LGBTQ+.

En el mes dedicado al Orgullo LGBTQ+ en Estados Unidos, los Giants y los Dodgers lanzaron unas versiones especiales de sus uniformes, en las que sus logotipos lucían los colores del arcoíris.

Es la primera vez absoluta que dos equipos disputan un partido llevando estos colores, destacó la MLB en una nota.

“El hecho de que los Dodgers se unan y lleven gorras del Orgullo es una potente señal de unidad. Si bien nuestras franquicias tengan una larga rivalidad en el campo, podemos usar esta plataforma para apoyar a la comunidad LGBTQ+ y acabar con los estereotipos”, aseguró el presidente de los Gigantes, Larry Baer, en declaraciones facilitadas por las Grandes Ligas.

For the first time in MLB history, the Dodgers & Giants wore Pride caps in the same game in support of the LGBTQ+ community. Dodgers SVP of Marketing, Communications & Broadcasting Erik Braverman & Giants VP of External Affairs Roscoe Mapps traded Pride caps prior to the game. pic.twitter.com/iPjt0EsI6R

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 12, 2022