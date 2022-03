Gobierno de AMLO responde al Parlamento Europeo y los califica de borregos y golpistas

El gobierno mexicano encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desestimó el llamado que realizó el Parlamento Europeo para que la actual administración garantice la protección y creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los Derechos Humanos.

“Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país”, señaló el gobierno federal.

Mediante una resolución, aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, los eurodiputados resaltaron que la situación contra la prensa en México se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de julio del 2018, cuando fue electo el actual mandatario.

Ante tal hecho, la Presidencia de la Republica afirmó, mediante un comunicado, que en México no se reprime a nadie y se respeta el trabajo que ejercen los periodistas en el país. Señaló que el Estado no viola los Derechos Humanos como, consideró, sucedía con los gobiernos anteriores.

“Sepan diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia”.

De igual manera se pidió a los diputados del Parlamento Europeo que dejen atrás “su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial”.

La Presidencia de la República señaló que México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y el diálogo, no la guerra. De tal manera que no se envía armas a ninguna Nación bajo ninguna circunstancia, “como ustedes lo están haciendo ahora”. eleconomista