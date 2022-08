El All-Star Game entre la Liga MX y la MLS comenzó caliente, con un gol de Carlos Vela que silenció a los representantes del futbol mexicano. El tanto sirvió para vacunar a los suyos y como una especie de venganza por las críticas y desaires de los directivos, sobre todo de la Selección Mexicana, así como de la prensa y algunos aficionados.

Al minuto dos del encuentro, el cancunense se levantó en segundo poste para rematar de cabeza como dictan los cánones, para mover las redes del arco defendido por Camilo Vargas y poner en ventaja al conjunto de la MLS, dejando en claro que sigue siendo uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad.

Diego Palacios tees up Carlos Vela in the second minute.

LAFC has entered the chat 🌴

(via @MLS) pic.twitter.com/QZYanjguwj

— B/R Football (@brfootball) August 11, 2022