Golpean a Alfredo Adame cerca de su casa; difunde fotos de cómo quedó tras agresión

Con lesiones en el ojo derecho terminó el actor y expolítico Alfredo Adame la tarde de este miércoles, en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en la alcaldía Tlalpan. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México investiga los hechos, en los que dos sujetos causaron heridas “graves” al famoso, según informó el histrión en redes sociales, donde difundió fotografías de cómo quedó tras la agresión.

“Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves”, compartió Alfredo Adame a través de su cuenta de Instagram, red social por la que adelantó que daría los detalles de lo ocurrido

“Un sujeto que se acercó a su casa lo golpeó”

En las primeras declaraciones, el actor detalló que un sujeto que se acercó a su domicilio en compañía de una mujer, herida por arma de fuego, fue quien lo atacó.

“Le dije, qué te pasó, te puedo ayudar en algo. Y de repente el cuate me dice, tú lárgate de aquí, chismoso, qué haces aquí; y me tira un trancazo, que evado el trancazo en la cara, y me tira una patada, y me da la patada”. Alfredo Adame.

Agregó que al momento de llegar a su casa, se percató de un incidente en donde un policía perdió la vida; mientras indagaba con sus vecinos por lo ocurrido, llegó el sospechoso que posteriormente lo agredió, además de otra persona, que sería su compañero, y entre los dos, al encontrarse ya Adame en el suelo, lo patearon.

“Llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él a media calle, llega por atrás y me avienta un puñetazo, un campanazo. Tengo una herida de seis, ocho puntadas, y posiblemente la retina me la desprendió. A la hora de que me da el supertrancazo me caigo y me empiezan a patear en la cara y me empiezan a patear los dos. De repente los policías se dejan venir y los agarran y estoy ahorita en la Fiscalía Tlalpan 3 porque les voy a levantar la denuncia por lesiones, por todo”.

Alfredo Adame.

“Soy víctima de un asunto muy delicado”

Luego de denunciar a sus agresores, Alfredo Adame publicó un video en sus redes sociales, en el que dijo ser “víctima de un asunto muy delicado”.

“Soy víctima colateral de un asunto muy delicado, donde desgraciadamente falleció un agente de la Policía en la esquina de mi casa, y después unas personas llegaron ahí y lo único que quise fue ayudar y salí agredido y golpeado, pero estoy bien. A todos ustedes, por su preocupación, muchas gracias, me van a hacer todos los estudios a ver si no hay desprendimiento de retina, voy a necesitar muchas puntadas”.

Policía pierde la vida durante persecución en Tlalpan

Al respecto, la SSC informó que, tras recibir el reporte por parte del personal del Centro de Comando y Control (C2) Sur, sobre una agresión por disparos de arma de fuego en las calles El Mirador y Cerrada de Mirador, colonia Ejidos de San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan, se trasladó una unidad de inmediato.

En el lugar, los oficiales observaron a dos personas lesionadas, por lo que solicitaron los servicios médicos; paramédicos que acudieron diagnosticaron a un hombre, de 43 años de edad, sin signos vitales por lesiones de proyectil de arma de fuego, en tanto una mujer, de 43 años de edad, fue diagnosticada con hemotórax con dos impactos por proyectil de arma de fuego en la línea media axilar, por lo que fue trasladada a un hospital para su atención médica.

Testigos señalaron que dos personas a bordo de una motocicleta se aproximaron y uno de ellos sacó un arma de fuego y realizó las detonaciones; posteriormente, abordó una camioneta color vino, conducida por otro hombre, para darse a la fuga.

A través de redes sociales, se compartió el video del momento exacto en que el sospechoso disparó en contra de un hombre, quien falleció, y una mujer, que resultó herida. Caminaban en la colonia Ejidos de San Pedro Mártir.

Uniformados que se encontraban en la zona localizaron un vehículo que coincidía con las características descritas, por lo que un oficial se aproximó para detener su marcha; sin embargo, los tripulantes hicieron caso omiso y lanzaron el vehículo contra el policía, quien intentó sostenerse del cofre de la unidad, para no ser arrollado, cuando le efectuaron disparos.

El oficial fue atendido por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que lo diagnosticó sin signos vitales por lesión de proyectil en el costado derecho.

Cabe señalar que, tras realizar el análisis y seguimiento de las cámaras de videovigilancia, se ubicó a uno de los posibles responsables de la agresión al oficial, quien fue detenido. Al momento, se continúa con las labores de investigación y seguimiento para detener a los demás involucrados.