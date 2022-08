Google se cayó: la plataforma presentó fallas, según reportaron usuarios

Google, el mayor motor de búsquedas del mundo, registró una caída este lunes por la noche, según reportaron usuarios en México. Entre las 20:30 y 21:00 horas, la plataforma no se mostraba disponible.

En redes sociales usuarios de otros países reportaron que también experimentaban problemas; además, la caída ocurrió tanto en las aplicaciones de teléfonos móviles, como en computadoras.

wow. I’ve never managed to break Google before 😅 pic.twitter.com/7Cm8ESppZC

— go Laura() ☁️ (@LauraFlowD) August 9, 2022