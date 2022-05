Gorillaz nos voló la cabeza con su épico show en Pulso GNP 2022

Estamos seguros que muchos no podrán superar la edición 2022 de Pulso GNP. Y no lo decimos a la ligera, porque tuvimos chance de ver a un montón de artistas espectaculares durante varias horas de música. Sin embargo, de todos los actos que se presentaron en el Antiguo Aeropuerto de Querétaro, Gorillaz fueron quienes se llevaron por completo el festival.

Desde temprano, podíamos ver a un montón de personas con playeras y más merch de la banda animada. La gran mayoría llegó desde que abrieron puertas para agarrar buen lugar para cuando Damon Albarn y compañía subieran al escenario. Y sin duda, la espera valió la pena, porque nos regalaron una de las presentaciones más increíbles y probablemente de las mejores en lo que va del año.

Gorillaz se subió al escenario y nos dio la mejor presentación de Pulso GNP 2022

Casi a las 10:30 de la noche y frente a miles de fans mexas, Damon y todos los músicos que tomaron sus lugares y de fondo sonaban las icónicas líneas de “M1 A1” y así, con esta frenética rola arrancó el show de Gorillaz en Pulso GNP 2022. Sin tiempo que perder, comenzaron a sonar las primeras notas de “Strange Timez”, mientras los visuales de Robert Smith cantando sus partes de la canción acompañaban la música.

Sin duda, el setlist fue una de las cosas que más nos gustó de su presentación, pues mezclaron un montón de clásicos con rolas de su más reciente material discográfico e incluso se aventaron canciones nuevas y rarezas. El ejemplo perfecto de esto fue con el mega combo de “Last Living Souls”, “Tranz”, “Aries” y “Tomorrow Comes Today”, que puso a cantar y a bailar como si no hubiera un mañana. al público que para ser honestos, se veían bastante contentos con lo que estábamos viendo.

Sonaron hits, rolas nuevas y hasta rarezas

Damon Albarn saludó a todos los que decidieron lanzarse a Pulso GNP 2022 para velo con este proyecto que tanto queremos. Los hitazos no paraban de sonar, pues fue en ese momento cuando escuchamos hitazos como “Every Planet We Reach is Dead” (donde se lucieron los coristas), “Rhinestone Eyes” y “19/2000”. Luego de esto, vino una de las sorpresas de la noche, pues sonó en vivo y a todo color “Cracker Island”, una rola completamente nueva donde colabora el gran Thundercat.

Para los fans old school, la banda se echó dos canciones que casi no tocan en sus conciertos y que apenas incluyeron en el setlist: “O Green World” y “Pirate Jet”. Sin embargo, después de esto aparecieron los visuales de Noodle en “On Melancholy Hill” y como podrán imaginarlo, todos se volvieron locos coreando este verdadero rolón.

A partir de ahí, Damon Albarn y compañía nos bombardearon con un montón de canciones espectaculares, como “El Mañana”, “Stylo” –donde contaron con la participación de Bootie Brown en el escenario– y “Kids With Guns” (la cual tuvieron que volver a tocar porque se equivocaron jiar jiar jiar). De repente sonó el audio de “Elevetor going up” y eso solo significaba una cosa: que brincaríamos con “Andromeda”.

El cierre fue simplemente espectacular

Y así fue, pues todo el mundo en el Antiguo Aeropuerto de Querétaro saltó al ritmo de esta canción. Sin saberlo, “Momentary Bliss” nos anunciaba que la presentación de Gorillaz en el festival se estaba terminando. Aunque claro, no podían irse sin tocar “Dirty Harry” y “Feel Good Inc.”, donde Pos de De La Soul apareció para rapear y prender a todos los asistentes. Y la verdad es que no hacía falta, pues esta es una de las rolas que seguramente muchos querían escuchar y que sonó macizo.

De pronto, Damon Albarn tomó su melódica y empezó a tocar las notas de “Clint Eastwood”. Tan solo unos segundos después se le unieron los demás músicos para regalarnos un último momento épico interpretando este clásico con el que muchos crecimos. Las expectativas para ver a un frestyler rapeando en este hit estaban altas, sobre todo luego de lo que pasó con Trueno. Sin embargo, al final no invitaron a nadie para aventarse las partes de Del The Funky Homosapien pero eso sí, vimos a Sweet Irie armando un gran remix.

Así, con este rolón y frente al público completamente emocionado, contento y sorprendido, terminó el conciertazo de Gorillaz en Pulso GNP 2022. En total fueron 21 las canciones que se echaron y como siempre suele pasar, nos hubiera gustado que tocaran más tiempo y rolas, pero ni modo, así son las cosas y nos quedamos satisfechos con la hora y media que estuvieron en el escenario principal.

Sin duda, vimos una presentación increíble por parte de Damon Albarn y compañía pues como siempre, se rifaron como los grandes y lo dieron todo. Pero por supuesto que los asistentes también respondieron a esto cantando, brincando e incluso hasta llorando. Y la verdad es que tenía mucho tiempo que personalmente, no sentía una conexión y comunión tan profunda.En conclusión, Gorillaz se robó la edición 2022 de Pulso GNP, punto, no hay más.

