Gran Premio de Mónaco: Cómo, cuándo y dónde ver a Checo Pérez en la F1

Este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran de Premio de Mónaco. Será la séptima fecha en el calendario tras el GP de España, en el que Sergio Checo Pérez finalizó en segunda posición, firmando su tercer podio de la temporada 2022 y su decimoctavo en la F1.

La cita será en el Circuito de Mónaco, en Montecarlo. La pista tiene una longitud de 3 mil 337 kilómetros en la que los corredores deberán completar un total de 78 vueltas. A continuación te compartimos cómo, cuando y dónde ver al mexicano en el Gran Premio de Mónaco, así como la actual clasificación mundial de pilotos.

Del viernes 27 al domingo 29 de mayo se disputa la fecha 7 de la temporada 2022 de la Fórmula 1 con un nuevo capítulo por abrir en el Gran Premio de Mónaco. A continuación te compartimos las actividades en la pista con su respectiva hora, tiempo del centro de México.

Práctica 3: 06:00 horas.

Clasificación: 09:00 horas.

HORARIOS DEL #MonacoGP

⏰HORARIOS DEL #MonacoGP🇲🇨

🏁🇲🇨⏰🏁🇲🇨⏰🏁🇲🇨⏰🏁🇲🇨⏰

Ya no publico en que canales va a pasar o no la carrera porque las cadenas ya no proporcionan la información si la carrera será en vivo o diferida.

Lo mejor es revisar su guía después del día Jueves. pic.twitter.com/CbWTaSOAXt

— 🏁【 Alerta F1 】🏁 #MonacoGP🇲🇨 (@AlertaF1) May 23, 2022