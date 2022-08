Greta Rico: ¿quién es la fotógrafa mexicana que retrata el feminicidio y las madres sustitutas?

Greta Rico muestra en su proyecto “Madre Sustituta” cómo el feminicidio no termina en asesinato, sino que tiene impactos psicosociales que provocan traumas en los niños huérfanos, en las madres, hermanas, abuelas y tías que se convierten en madres sustitutas a causa de la violencia en México. | Foto: Greta Rico.

Greta Rico es la mexicana ganadora del The Wo­men Photograph+Leica Grant por su trabajo en la serie de fotografías titulada “Madre Sustituta”, en la cual retrata el feminicidio y las consecuencias de éste en las familias de las víctimas.

¿Quién es Greta Rico?

Greta Rico es una fotógrafa documental, periodista y educadora mexicana enfocada en temas de género y derechos humanos.

Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posteriormente la maestría en Estudios Feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Ha colaborado con oficinas de la ONU y varias organizaciones de la sociedad civil.

A través de su lente busca reflexionar sobre “la cultura de género, la violencia, el trauma y la colonialidad”, según indica en su sitio Web.

Su trabajo ha sido publicado en revistas, medios impresos y digitales como: The New York Times, The Guardian, The Women’s Media Center, The HuffPost, El País y Cuartoscuro.

Su obra ha sido expuesta en galerías y museos de México y en ciudades como Nueva York, Teherán, Isfahan, Roma, Guayaquil, Kota Kinabalu, Valparaíso y Londres.

Greta forma parte del Comité Asesor de Fotografía de Mujeres, así como del SheSource, panel de expertas en temas de género del Women’s Media Center.

En diciembre de 2021, fue seleccionada para formar parte del catálogo 2021 Year in Pictures de Women Photograph y obtuvo la medalla de plata en el Concurso Internacional de Fotografía AsisaFoto.

En noviembre ganó el concurso Mujeres en el Territorio de la Secretaría de Desarrollo Territorial y en octubre resultó ganadora del Concurso de Fotografía sobre Partería y Medicina Tradicional de la Dirección General de Culturas Populares.

Greta Rico, el feminicidio y las madres sustitutas

Greta inició el proyecto de “Madre Sustituta” después de que, en 2017, su prima Fernanda fuera víctima de feminicidio en el Estado de México y la hermana de la víctima se convirtiera en Madre Sustituta de su entonces sobrina Nicole de 3 años.

“Este proyecto muestra cómo el feminicidio no termina en asesinato, sino que tiene impactos psicosociales que provocan traumas en los niños huérfanos, en las madres, hermanas, abuelas y tías que se convierten en madres sustitutas a causa de la violencia en México”, indicó la Asociación Internacional de Mujeres en la Fotografía.

El Heraldo