Grupo Firme: esta es la verdadera historia de “Ya supérame”, el éxito de la banda de Eduin Caz

Seguramente en algún momento has cantado a todo pulmón el tema “Ya supérame”, un éxito en voz de Grupo Firme que hace llorar y gritar de dolor a quien tiene roto el corazón, pero ¿alguna vez te preguntaste quien estaba tan decepcionado para escribir esa tremenda letra?.

Son tres hombres los que han materializado en una canción lo que muchas personas han querido decirle a quien alguna vez fue muy especial. “Ya supérame” es de la autoría de Horacio Palencia, Edgar Barrera y Nathan Galante, todos grandes compositores de regional mexicano y los responsables del tema que ahora es coreado en fiestas, bailes y en los importantes escenarios en los que se presenta Grupo Firme.

Horacio Palencia de 39 años y Nathan Galante de 21 años, fueron entrevistados por Yordi Rosado para su programa en la cadena Exa FM, ahí describieron que es una pieza que salió muy rápido, en tan sólo 40 minutos ya habían escrito una de las que ahora pertenecen a las melodías más populares de Grupo Firme, misma que en YouTube acumula 294 millones de reproducciones.

¿Cómo nació “Ya supérame”?

“Fue por mi ex la canción, la inspiración fue por mi ex”, reveló Nathan sobre el tema, después agregó que prefiere trabajar a altas horas de la noche. “Yo soy muy de componer de madrugada, casi no duermo. Eran por ahí de las 3 de la mañana y estaba acostado viendo una película de Disney y de la nada me levanto, agarro mi guitarra y como si la trajera en la cabeza: ‘qué parte no entiendes cuando te digo que no, la N o la O’, hasta ahí tenía”, dijo.

Para continuar la historia mencionó que “la canción estaba un poquito comenzada y al día siguiente nos juntamos a escribir Horacio y yo. Le estábamos dando a la rola y casi por terminarla nos manda un mensaje mi compa Edgar, lo invitamos a la rola, nos conectamos por Zoom y los tres la terminamos”, puntualizó.

“Una vez terminada la canción, maqueteada, que es un proceso en el que se graba para mostrarla al artista, mi compa Horacio me dice: ‘¿A quién crees que le quede esta rola?’, entonces se nos ocurrió Grupo Firme, y se la mandó en ese momento”, describió el joven de Tijuana.

La dupla también es autora de “Cada quien”, interpretada por Maluma y Grupo Firme y la anécdota de este proyecto que la inspiración llegó de las frases que dice la gente, pero también añadieron que tiene más de 150 canciones escritas juntos.

El Heraldo