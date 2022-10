Hackeo a Sedena, un “rotundo fracaso”: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que las informaciones sobre el hackeo del colectivo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue “un fracaso” en el objetivo de afectar a su Gobierno.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas, López Obrador apuntó a sus adversarios que se busquen otro tema, y que ya no les hará el “caldo gordo”.

«Pues es que quisieran que les ayudáramos a hacer el caldo gordo tratando el tema, que fue un rotundo fracaso en general (…) casi el derrumbe de nuestro gobierno, fue como el parto de los montes”, declaró.

“Como seguramente les costó mucho, imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos, y salió ‘puje’, les dejo de tarea lo que significa, quisieran que siguiéramos hablando de eso, no, ya que le busquen otro, eso no funcionó., porque la mañanera pues es un diálogo circular, de comunicación, hay muy buen nivel, no tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con la guerra sucia”, agregó.

El mandatario mexicano dijo que se va a enganchar en los temas que surjan a raíz del Guacamaya Leaks, y retó a echar a andar un escándalo “que tenga sustento” contra su Administración.

“Lo otro y ofrezco disculpas, es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios los conservadores, porque no todos ellos piensan, sino traman. Están nada más, ni duermen, viendo qué maldad van a hacer, son malos de malolandia”, indicó.

«Por eso, de vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera. Y que se apuren a que si van a echar a andar un escándalo que tenga sustento“, puntualizó.

Hace unas semanas, varios medios en México reportaron la filtración de decenas de miles de correos electrónicos que estaban desde 2016 hasta la actualidad en los servidores de la Sedena, hackeo llevado a cabo por el colectivo Guacamaya, grupo de activistas informáticos anónimos que ya habían hackeado a compañías mineras de países como Chile o Guatemala, petroleras de Venezuela, la Fiscalía de Venezuela, el Ejército chileno o el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, entre otros.

Dicha filtración incluye miles de documentos y correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con infrmaciónes como el estado de salud del presidente López Obrador, exhiben el poder del Ejército dentro del Gobierno y disputas entre los titulares de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina (Semar), José Rafael Ojeda, entre otros. López-Dóriga Digital