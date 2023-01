Hallan sin vida a presunto asesino de 10 personas en festival de Año Nuevo Chino

La policía de Estados Unidos, que estaba a la búsqueda del presunto asesino que dejó 10 muertos en una discoteca cercana a Los Angeles, California, durante las celebraciones del Año Nuevo Chino, lo encontraron muerto en una furgoneta en el asiento del conductor.

“The unimaginable happened in our community last evening and the City Council joins the community in expressing our shock and sadness regarding this horrible tragedy…"#MontereyParkStrong #MPKStronghttps://t.co/EQIJ3GNZ7Z pic.twitter.com/6Mj4XCPHpf

— City of Monterey Park (@CityofMPK) January 23, 2023