¿Hasta cuándo tiene tu jefe para pagarte el aguinaldo 2021?

Cada fin de año los mexicanos esperamos con ansias el pago del aguinaldo, por eso es muy importante que conozcas la fecha límite que tiene tu jefe para pagarte.

Las y los trabajadores deben recibir el aguinaldo antes del día 20 de diciembre, de acuerdo artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Es importante mencionar que el aguinaldo debe ser un pago mínimo de 15 días de salario a cada trabajador, aquí te decimos 4 formas para invertirlo.

En caso de que el trabajador no haya laborado durante todo el año en la misma empresa, se les deberá de pagar una parte proporcional al tiempo que trabajaron.

¿Cómo se calcula? Es muy sencillo, la parte proporcional del aguinaldo se calcula con el sueldo diario, esta cantidad se debe multiplicar por 15 y posteriormente dividirlo entre 365, finalmente ese resultado se multiplica por los días que sí se trabajo.

Después de que recibas el dinero de tu aguinaldo es recomendable aprovecharlo al máximo, aquí te damos 5 tips.

¿Y si mi jefe no me paga? En caso de que los trabajadores no reciban el pago de aguinaldo en la fecha límite se deberá de aplicar una sanción a las empresas.

Para esto las y los trabajadores deberán de levantar una reclamación ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajador (Profedet), únicamente en caso de recibir el aguinaldo incompleto o no recibir nada.

Afortunadamente los trabajadores afectados tendrán el periodo de un año para acusar a su jefe, específicamente a partir del día siguiente de la fecha límite.

Con información de la Ley Federal del Trabajo