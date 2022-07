Herramienta facilita la detección de nuevas variantes del SARS-CoV-2

Analizar las aguas residuales es la forma más barata, rápida y precisa de detectar un posible aumento de la incidencia del COVID-19. Sin embargo, la mayoría de los métodos agrupan todos los tipos de SARS-CoV-2 y los ven como uno solo, pero ‘Freyja‘ va a cambiar las cosas.

Great to see @US_FDA starting to track SARS-CoV-2 variants using wastewater* – this is going to be key as the COVID-19 pandemic continues to rage.

Yes, plenty of room for improvements, but it's a start.

*tracked using "Freyja" developed by @josh__levy

— Kristian G. Andersen (@K_G_Andersen) May 5, 2022