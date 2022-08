«House of the Dragon»: Milly Alcock, la actriz que tuvo que lavar platos para sobrevivir y hoy brilla en la pantalla

A tres años del fin de la serie «Game Of Thrones» los fans volvieron a emocionarse con la llegada de la precuela «House of the Dragon» que se centrará en la Casa Targaryen, quizá la de mayor popularidad. Su estreno fue este domingo y al parecer hubo buena aceptación del público.

Este tipo de series, de fama mundial, son la plataforma por excelencia para que los actores y actrices ganen mayor popularidad y sean contemplados para otros proyectos de igual importancia. Una de las histriones que más ha llamado la atención es Amelia May «Milly» Alcock, joven que picó piedra desde el principio y que con toda seguridad llegó para quedarse en el gusto de los espectadores.

El rol de la australiana será el de la princesa Rhaenyra Targaryen, en una versión joven ya que «House of the Dragon» se desarrolla varios años antes de «Game Of Thrones». El proyecto es la oportunidad perfecta para que demuestre sus habilidades frente a la cámara a nivel internacional, pues en su país ya es reconocida.