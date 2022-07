¡Huele a México! Dani Alves lanza un “guiño” a su posible llegada a Pumas

Pero eso no fue todo ya que Dani Alves también publicó en Twitter una foto de su esposa y una imagen de Frida Khalo, la cual acompañó del texto: “una señal”.

Fue precisamente esta publicación la que más revuelo causó ya que el sitio deportivo TNT Sports México pidió al futbolista la verdad sobre su llegada a Pumas, a lo que Alves respondió: “si me regalas una buena botella de tequila te digo!!!”.

Y es que, la incógnita sobre la llegada del jugador del Barcelona a los Pumas se ha mantenido a lo largo de estos días, incluso el pasado 14 de julio el futbolista defendió a su esposa, Joana Saenz en Twitter, después de que ella publicó en su cuenta de Instagram una foto de Alves donde se ve al jugador tomando una copa de vino y entre los cientos de mensajes que recibió, había uno que aseguraba que estaba “celebrando” su llegada al club de Universidad, a lo que ella respondió con un “no inventen”.

A raíz de esto, Joana Sanz publicó un mensaje en sus historias de Instagram donde fue enfática y dijo que ella no decide sobre el futuro de Dani Alves, además de que no quisiera ir a ningún país que no esté dentro del continente europeo.

Deportes Heraldo