IMSS Querétaro brinda orientación a futuras mamás con un tour obstétrico

Las unidades médicas hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Querétaro ofrecen un tour obstétrico a las futuras mamás, para orientarlas e informarles adecuadamente sobre los servicios, atención y proceso de hospitalización.

La jefa de Trabajo Social del Hospital General Regional (HGR) No. 1, Sandra Suárez Juan, señaló que el tour es una estrategia que favorece la atención integral de la mujer, cuyo objetivo es dar confianza a la paciente y su familia sobre el servicio que recibirá en el hospital donde va a nacer su bebé para orientarlas en temas sobre trámites administrativos, instalaciones hospitalarias, entre otros.

“Para realizar este recorrido, las pacientes son derivadas de su Unidad de Medicina Familiar (UMF) a partir del segundo trimestre del embarazo, se les pide ir acompañadas de un familiar siempre y cuando sea mayor de edad”, explicó Suárez Juan.

Los recorridos son coordinados por el personal de Trabajo Social, y se realizan de manera grupal dos veces por semana en turno matutino y vespertino en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, HGR No. 2 y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, en el municipio de San Juan del Río.

Detalló, que durante el recorrido la embarazada y su familiar visitan diversas áreas como: admisión, tococirugía y hospitalización, además de otorgarles una plática informativa en donde se les explica que el día de su admisión se les realizará una primera valoración y en caso de contar con las condiciones necesarias se indica el ingreso al servicio para la atención del trabajo de parto.

Además, en la plática se les comunica cuáles son los signos y síntomas de alarma, identificación del inicio del trabajo de parto, cómo y en qué momento debe presentarse al hospital, además de la importancia de la lactancia materna y selección de un método de planificación familiar, entre otros.

Cabe destacar que en el tour obstétrico participan diferentes servicios como: Ginecología, Nutrición, Enfermería, de Atención y Orientación al derechohabiente (TAOD) y las asistentes médicas. Con información de Códice Informativo.