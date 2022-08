Incendio en discoteca de Tailandia deja 13 muertos y 37 heridos

Al menos 13 personas murieron y unas 37 resultaron heridas en un incendio en una discoteca en la provincia de Chonburi, al sureste de Bangkok, informaron los equipos de rescate.

Tres de las víctimas mortales tenían menos de 20 años, mientras que más de una treintena de los heridos siguen ingresados en dos hospitales de la región con diferentes niveles de gravedad, según explicó a Efe el capitán de la Policía de Plutaluang, Boonsong Yingyong.

El incendio comenzó alrededor de las 1:25 del viernes en la discoteca Mountain B, de acuerdo con los equipos de rescate del distrito de Sattahip, que apuntaron además que las víctimas mortales son cuatro mujeres y nueve hombres.

Las causas del fuego todavía son desconocidas, pero las autoridades informaron que condujeron al propietario de la discoteca a la comisaría para que prestara declaraciones sobre los hechos y, también, sobre las condiciones de la licencia de lugar.

Asimismo, el Gobierno tailandés anunció la inspección de las “estructuras y seguridad” de otros sitios de entretenimiento “a fin de evitar nuevos incendios”.

“Los lugares de entretenimiento que no cumplan con los estándares o no siguen las normas deben trabajar en mejorarlas antes de operar como de costumbre”, señaló el portavoz del Gobierno, Thanakorn Wangboonkongchana, en un comunicado.

Testigos que estaban en el local de los hechos afirmaron que las fuertes llamas fueron vistas primero en el techo de la discoteca, que enseguida se “propagaron rápidamente” por todo el edificio debido a la “espuma acústica” típica de esos lugares, según dijeron a Efe fuentes policiales.

Por su parte, los bomberos señalaron en un comunicado que necesitaron más de dos horas para calmar el fuego debido a la gran cantidad de material inflamable dentro del local, como aparatos de aire acondicionado y aislante de sonido.

Los videos publicados por los equipos de rescate y diversos testigos de los sucesos muestran el local devorado por enormes llamas y decenas de personas huyendo del fuego, algunas de ellas con flamas por todas sus ropas e incluso cuerpos.

ADVERTENCIA: FUERTES IMÁGENES

Gosssshhhh!!!! Seeing people walking out of the bar while literally burning and just let themselves be burned makes my heart sanked. Like literally they're just helplessly walking out and idk why some people just look at them instead of helping them.#ไฟไหม้ผับชลบุรี #ออฟกัน pic.twitter.com/RZEUMy6Ba3

— ASHBRIEL;💚💜 (@_babiiarmy613) August 5, 2022