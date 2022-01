Por; Alex Goodman

Ineptitud y corrupción es lo que a diario exhibe el presidentito ante el pueblo. Jamás, una solución, una propuesta estudiada, o una estrategia debidamente analizada. Todo es ocurrencias mañaneras, chistoretes baratos, p3nd3jadas dignas de un p3nd3j0! Pero, para empeorar más las cosas, Veracruz y varios Estados como Zacatecas, tienen un gobierno acusado por los propios narcos, de estar involucrado con un solo cartel. Lo que faltaba!!!.

Así, ayer, en pleno Centro Histórico de Zacatecas (quien conoce Zacatecas, sabe que son solo calles estrechas) y frente al Palacio de Gobierno, dejan una camioneta con diez cadaveres! Tranquilamente… Y escaparon, sin que nadie los viera! Todos sabemos que la familia Monreal ha asolado al Estado por décadas! Ha propiciado la corrupción y el narco! Y ha mantenido a Morena!

David Monreal quien hace una pésima gestión, con más de 600 asesinatos en su reciente inicio de gobierno, culpa a los gobiernos anteriores, y es tan inepto (como buen Morenaco), que en lugar de hacer algo drástico, pide a los Zacatecanos que se encomienden a Dios. De no creerse… Dice David Monreal que los cadáveres que le dejaron frente al Palacio de Gob son “herencia maldita” de gobiernos anteriores.

Pues, le recordamos que los anteriores gobernantes han sido de izquierda? Y entre ellos su hermano… Imagínense lo que pasaría a nivel nacional sí su hermano se empodera y le arrebata a Scheinbaum la casi segura candidatura de Morena!!!. Esta muy fácil ahora el asunto: A David Monreal lo está abandonando el gobierno Federal para golpear al otro Monreal, y la violencia no para en Zacatecas, ni parará…

Sí. Hoy mueren zacatecanos por una venganza política Morenaca interna. Las cosas, como son. Gran parte de la familia de Claudia Sheinbaum ha recibido becas millonarias del CONACYT, su hija, su mamá, su hermano entre otros, mientras ella apoya becas miserables a otros niños nada afortunados, pero además les quitan el acceso a la salud. Cómo se llama a ésto? Si ésto es así, yo no quiero lo que tienen los más ricos del país. Ya con tener las becas de los Sheinbaum me conformo.

¿Por qué los chairos y otras especies menores le perdonan todo a López Obrador? Él era compadre de los Abarca en Guerrero, los apoyó para que llegaran al poder y después cínicamente culpó a Peña por la desaparición de los 43. Así, hoy le aceptan que esté con Bartlett, Monreal, Bejarano, Padierna, Batres y demás fauna nociva, probadamente corrupta, y de negro historial.

Entre 2018 y 2021, Julio Sheinbaum Pardo, hermano de Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la CDMX, recibió recursos del Conacyt, que encabeza Álvarez-Buylla y de la admón. de EPN, por un monto de $588,281.4 Fuente: Ejercicio. 2021 Monto. $286,067.25

¿Entonces? ¿Sí a los méritos o no a los méritos, Claudia? Las becas a los Sheinbaum son actos de influyentismo, es decir, de mera corrupción, de antes como antes, y ahora como ahora. Si Claudia Sheinbaum no gastara millones de pesos en publicidad, habría suficiente dinero para becas universales y becas de excelencia…

Que hermoso es ver a los amlovers qué ya no pueden comprar ni la canasta básica debido a la inflación, pero es más bello ver a la hermana de la ex senadora Citlalli Hernández recibir $157 mil mensuales… Y eso que ya no tiene ni para comer, segun ella…

La 4T odia al talento, desprecia al mérito, abomina a los exitosos. Son alérgicos a la cultura y el conocimiento. Apoyo completamente al gobernador Mauricio Kuri con el programa de reemplacamiento y aquí te digo porque: «lo más fácil sería hacerme güey»: Kuri

En ese sentido aceptó que se trata de un momento complicado, pero justificó la necesidad de hacerlo por el bien de la seguridad. Lo recaudado por las nuevas placas se verá reflejado en obra, programas sociales y seguridad. Qué más puede decir el corrupto Gobernador de Morelos!

Sus lazos y acuerdos con el narcotráfico son evidentes: O los deja seguir haciendo de las suyas, o ya está advertido de lo que le va a pasar. O se alinea, o le sacan todos sus trapitos al sol. Otro Morenaco más! Y éso que dice el presidentito que ya no hay corrupción. También dice que ya ho hay huachicol, y en la autopista de Querétaro a México, hay mas de 200 puntos de venta de huachicol que funcionan las 24 horas del día! Lo dudan? Vengan los otros datos!!!!